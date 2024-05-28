В центре Челябинска полностью снесли многоэтажный долгострой

Тем временем, проживающие в микрорайоне «Академ Riverside» челябинцы уже несколько лет ждут новую школу. По словам людей, ещё в 2019 году при продаже квартир застройщик обещал, что в скором времени на улице Университетской Набережной появится образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учащихся. Однако строительные работы до сих пор не начались. С чем связано затягивание сроков, «Пчеле» объяснили в городской администрации.