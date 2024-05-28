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В центре Челябинска полностью снесли многоэтажный долгострой

Во вторник, 28 мая, долгострой, более 10 лет портивший вид на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской, полностью снесли. Финальный этап обрушения недостроенного здания, которое по проекту должно было стать высотой более 23 этажей, показали в администрации города.

Источник: Pchela.News

— Объект незавершённого строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован, — прокомментировали в мэрии.

Таким образом серая бетонная конструкция перестала портить общий вид и архитектуру города.

Напомним, что из-за работ по демонтажу в центре Челябинска пришлось перекрыть дорогу.

Тем временем, проживающие в микрорайоне «Академ Riverside» челябинцы уже несколько лет ждут новую школу. По словам людей, ещё в 2019 году при продаже квартир застройщик обещал, что в скором времени на улице Университетской Набережной появится образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учащихся. Однако строительные работы до сих пор не начались. С чем связано затягивание сроков, «Пчеле» объяснили в городской администрации.

строительство