В центре Челябинска полностью снесли многоэтажный долгострой

— Объект незавершённого строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован, — прокомментировали в мэрии.
Таким образом серая бетонная конструкция перестала портить общий вид и архитектуру города.
Напомним, что из-за работ по демонтажу в центре Челябинска пришлось перекрыть дорогу.
Тем временем, проживающие в микрорайоне «Академ Riverside» челябинцы уже несколько лет ждут новую школу. По словам людей, ещё в 2019 году при продаже квартир застройщик обещал, что в скором времени на улице Университетской Набережной появится образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учащихся. Однако строительные работы до сих пор не начались. С чем связано затягивание сроков, «Пчеле» объяснили в городской администрации.