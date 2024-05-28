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Российский девелопер построит часть Нового Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российская девелоперская компания ФСК займется строительством жилья в Ташкенте, передает корреспондент Podrobno.uz.

«ФСК Регион», входящая в структуру ФСК, заключила соглашение с дирекцией по строительству Нового Ташкента. Стороны планируют совместное строительство комплекса многофункциональных сооружений на территории 13-го района в составе столицы Узбекистана", — цитирует РИА сообщение пресс-службы застройщика.

Это будет первый проект ФСК по строительству жилья за границей.

«ФСК Регион» начнет работы уже в ближайшее время. Кроме того, сообщается, что компания также примет участие в реализации генерального плана развития Ташкента до 2045 года.

В 2023 году владелец российской компании Владимир Воронин заявил, что компания изучает возможность зарубежных проектов в Узбекистане, Таиланде, Вьетнаме, Сербии и Омане.

строительство