Российский девелопер построит часть Нового Ташкента

«ФСК Регион», входящая в структуру ФСК, заключила соглашение с дирекцией по строительству Нового Ташкента. Стороны планируют совместное строительство комплекса многофункциональных сооружений на территории 13-го района в составе столицы Узбекистана", — цитирует РИА сообщение пресс-службы застройщика.
Это будет первый проект ФСК по строительству жилья за границей.
«ФСК Регион» начнет работы уже в ближайшее время. Кроме того, сообщается, что компания также примет участие в реализации генерального плана развития Ташкента до 2045 года.
В 2023 году владелец российской компании Владимир Воронин заявил, что компания изучает возможность зарубежных проектов в Узбекистане, Таиланде, Вьетнаме, Сербии и Омане.