Единое пособие: какие изменения ждут калининградцев с 1 июня?

При проведении комплексной оценки нуждаемости семьи вводится новый порядок учета алиментов. Отныне, если алименты не установлены судом или отсутствует исполнительное производство, но родители договорились между собой о размере алиментов, в общем доходе учтут сумму, которую указал получатель. Но она не может быть меньше установленной государством:
—¼ МРОТ (4 811 ₽) — на одного ребенка;
—⅓ МРОТ (6 414 ₽) — на двоих;
—½ МРОТ (9 621 ₽) — на троих и более детей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 мая 2024 года, собкору KaliningradToday в отделении Социального фонда России по Калининградской области.
Если есть исполнительный лист (по решению суда об установлении алиментов), в общий доход будут учитываться только фактически выплаченные суммы алиментов. Данную информацию отделение Социального фонда России получит от службы судебных приставов.
Кроме того, с 1 июня перестает учитываться в общий семейный доход заработок несовершеннолетних членов семьи, трудящихся в свободное от учебы время. Отметим, что эта норма применяется только в том случае, если в расчетном периоде такой ребенок обучался очно не менее 6 месяцев периода, за который рассчитывается доход.
Обращаем внимание, что эти нововведения коснутся тех, кто собирается подавать заявление на получение ежемесячной выплаты после 1 июня 2024 года, ранее оформленные пособия пересмотру не подлежат.
На единое пособие могут претендовать семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека (в регионе он составляет 15 917 рублей).