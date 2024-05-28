Единое пособие: какие изменения ждут калининградцев с 1 июня?

Кроме того, с 1 июня перестает учитываться в общий семейный доход заработок несовершеннолетних членов семьи, трудящихся в свободное от учебы время. Отметим, что эта норма применяется только в том случае, если в расчетном периоде такой ребенок обучался очно не менее 6 месяцев периода, за который рассчитывается доход.