В новом донском кластере зарегистрировались первые резиденты

Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.
Проект Ростовской области «Межрегиональный кластер “Подшипник” получил третье место в рамках методической программы “PROкластеры”, организованной минпромторгом России.
Несколько месяцев управленческая команда Ростовской области работала над проектом. В новый межрегиональный кластер войдут компании донского региона, Тверской и Московской областей.
«В настоящее время уже известны первые резиденты кластера — это ООО “Ростметсплав”, ООО “Акрон скрап Ростов”, ООО “ГПЗ-10”, ООО “ГПЗ-2 Тверь” и ООО “Современные технологии”. Предприятия совместно с нуля будут заниматься производством подшипников для удовлетворения спроса конвейерных предприятий автомобильной промышленности и потребителей на вторичном рынке, а также прецизионных приборных подшипников с высокой точностью изготовления и установки для самолетов и электроники», — рассказал Андрей Савельев.
В настоящее время проводится регистрация кластера в реестре минпромторга РФ. Выпуск продукции планируется во второй половине 2024 года.