В новом донском кластере зарегистрировались первые резиденты

«В настоящее время уже известны первые резиденты кластера — это ООО “Ростметсплав”, ООО “Акрон скрап Ростов”, ООО “ГПЗ-10”, ООО “ГПЗ-2 Тверь” и ООО “Современные технологии”. Предприятия совместно с нуля будут заниматься производством подшипников для удовлетворения спроса конвейерных предприятий автомобильной промышленности и потребителей на вторичном рынке, а также прецизионных приборных подшипников с высокой точностью изготовления и установки для самолетов и электроники», — рассказал Андрей Савельев.