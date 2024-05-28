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В новом донском кластере зарегистрировались первые резиденты

Ростовская область, 28 мая 2024. DON24.RU. Увеличить на 25% долю отечественных подшипников на российском рынке и полностью отказаться от импортных электротехнических подшипников — задачи нового межрегионального кластера «Подшипник».

Источник: Freepik

Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Проект Ростовской области «Межрегиональный кластер “Подшипник” получил третье место в рамках методической программы “PROкластеры”, организованной минпромторгом России.

Несколько месяцев управленческая команда Ростовской области работала над проектом. В новый межрегиональный кластер войдут компании донского региона, Тверской и Московской областей.

«В настоящее время уже известны первые резиденты кластера — это ООО “Ростметсплав”, ООО “Акрон скрап Ростов”, ООО “ГПЗ-10”, ООО “ГПЗ-2 Тверь” и ООО “Современные технологии”. Предприятия совместно с нуля будут заниматься производством подшипников для удовлетворения спроса конвейерных предприятий автомобильной промышленности и потребителей на вторичном рынке, а также прецизионных приборных подшипников с высокой точностью изготовления и установки для самолетов и электроники», — рассказал Андрей Савельев.

В настоящее время проводится регистрация кластера в реестре минпромторга РФ. Выпуск продукции планируется во второй половине 2024 года.

экономика