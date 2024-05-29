«Будем вместе контролировать». Более 900 дольщиков летом получат квартиры

Жилой комплекс из четырёх новых высоток на Караульной видно издалека. В каждой 240 квартир. Уже летом сюда заселятся новосёлы — более 900 дольщиков, за плечами которых годы ожидания своего жилья. На площадку они приехали вместе с губернатором Михаилом Котюковым, чтобы проверить степень готовности домов.
Пришлось помогать
Напомним, жители неоднократно обращались к главе края и просили помочь достроить проблемные объекты. Только во время апрельского прямого эфира главы региона в соцсетях от дольщиков ЖК «Квадро» поступило более 100 обращений. Они рассказали, что идёт сбой сроков и есть риск, что дом не будет сдан вовремя. Тогда губернатор пообещал, что до конца 2024 года их проблема будет решена. На минувшей неделе он пригласил на площадку будущих новосёлов, чтобы своими глазами увидеть, как завершается процесс строительства.
Михаил Котюков отметил, что ЖК «Квадро» — один из самых проблемных объектов, его строительство продолжается много лет. Первоначальный застройщик не справился, и государству пришлось включаться и помогать.
«Усилили работу, дополнительно привлекли подрядные организации, и сегодня вместе с будущими жильцами посмотрели ход работ. Видно, что многое уже сделано, сроки названы публично. Поэтому будем вместе контролировать, чтобы в эти сроки работа завершилась. Летом почти тысяча человек наконец станут новосёлами. Рассчитываю, что в этом году закроем вопрос по всем проблемным объектам дольщиков в крае», — подчеркнул глава региона.
Напомним, ЖК «Квадро» состоит из четырёх многоэтажек, в каждой из них 240 квартир. Дольщикам передадут 924 квартиры. Внешне четыре «свечки» выглядят готовыми. Но на площадке ещё продолжаются работы: чистовая отделка квартир и благоустройство территории возле домов.
Готовность — 90%
По словам застройщика, готовность — более 90%, в домах подключены лифты, тепло- и водоснабжение. Отделка некоторых жилых помещений уже завершена, в других ещё продолжается. Строители занимаются укладкой линолеума и кафеля, подключением сантехники, а также отделкой общих коридоров, лестничных пролётов и благоустройством прилегающей территории. На стройплощадке работают более 500 человек.
«Планируем к 10 июня основную массу отделочных работ завершить. А в конце июня полностью закончить объект и получить заключение Стройнадзора. Такая задача поставлена на самом высоком уровне. И в июле-августе дольщики смогут заехать в свои квартиры», — пообещал представитель генподрядчика Дмитрий Карсунцев.
В целом будущие владельцы новых квартир ходом работ остались довольны, хотя и высказали в адрес застройщиков некоторые замечания.
В частности, дольщики озвучили свои пожелания по благоустройству территории, обустройству пандусов и другим вопросам. Вместе с губернатором договорились, что компания-застройщик будет оперативно информировать инициативную группу обо всех этапах работы. А будущие владельцы квартир смогут приходить на планёрки застройщика и там высказывать свои замечания и предложения.
Ключи летом
«Последний раз на стройке была год назад. Здесь почти ничего не было. Сейчас, конечно, всё кардинально изменилось. Честно говоря, я довольна. Ожидала, что будет намного хуже. Надеемся, что ключи получим в срок, который озвучен застройщиком губернатору», — поделилась впечатлениями член инициативной группы и дольщик Ольга Будикова и поблагодарила всех, кто принял участие в достройке этих домов.
По словам ещё одного представителя инициативной группы жильцов Надежды Усановой, она на этой стройке с самого первого дня. В одном из домов строится квартира для её дочери, инвалида-колясочника 1-й группы. Признаётся, что до этого были очень большие опасения, потому что сроки сдачи постоянно переносились.
«Ситуация изменилась, когда в ход строительства вмешалось руководство. Сегодня мы услышали конкретную дату. Квартиры очень современные, светлые, интересное решение с форточками и датчиками на воду», — отметила женщина и выразила надежду, что на этот раз строители не подведут.
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Напомним, возведение ЖК «Квадро» ведётся около 10 лет. В 2020 году стройка была заморожена, а компанию-застройщика признали банкротом. 30 июня 2022 года арбитражный суд края передал объекты для достройки краевому Фонду защиты прав участников долевого строительства. Объект финансируется ППК «Фонд развития территорий» и из бюджета Красноярского края.
В этом году планируется также достроить три дома на улице Судостроительной. После этого права всех дольщиков Красноярского края будут восстановлены.