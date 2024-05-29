«Будем вместе контролировать». Более 900 дольщиков летом получат квартиры

Напомним, жители неоднократно обращались к главе края и просили помочь достроить проблемные объекты. Только во время апрельского прямого эфира главы региона в соцсетях от дольщиков ЖК «Квадро» поступило более 100 обращений. Они рассказали, что идёт сбой сроков и есть риск, что дом не будет сдан вовремя. Тогда губернатор пообещал, что до конца 2024 года их проблема будет решена. На минувшей неделе он пригласил на площадку будущих новосёлов, чтобы своими глазами увидеть, как завершается процесс строительства.