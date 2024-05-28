Аэропорт Алматы сделал важное заявление

В Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) воздушной гавани появился видеоролик, в котором частично показали новый терминал.
«Скоро открытие нового терминала», — говорится под публикацией.
Судя по комментариям, жители и гости Алматы с нетерпением ждут этого события:
«Ну наконец-то». «С нетерпением ждем». «Наконец-то. Только обучите ваш персонал вежливости». «Это долгожданный проект, который довели до конца, и это невероятно большой труд. Желаю успехов, легкости в работе и благополучия во всех направлениях!».
Напомним, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года. 20 февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%.