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Аэропорт Алматы сделал важное заявление

Сегодня, 28 мая 2024 года, аэропорт Алматы сделал важное заявление касательно открытия нового международного терминала, сообщает Zakon.kz.

В Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) воздушной гавани появился видеоролик, в котором частично показали новый терминал.

«Скоро открытие нового терминала», — говорится под публикацией.

Судя по комментариям, жители и гости Алматы с нетерпением ждут этого события:

«Ну наконец-то». «С нетерпением ждем». «Наконец-то. Только обучите ваш персонал вежливости». «Это долгожданный проект, который довели до конца, и это невероятно большой труд. Желаю успехов, легкости в работе и благополучия во всех направлениях!».

Напомним, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года. 20 февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%.