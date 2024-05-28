Аэропорт Алматы сделал важное заявление

«Ну наконец-то». «С нетерпением ждем». «Наконец-то. Только обучите ваш персонал вежливости». «Это долгожданный проект, который довели до конца, и это невероятно большой труд. Желаю успехов, легкости в работе и благополучия во всех направлениях!».