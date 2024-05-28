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Минсельхозпрод: производство яиц в Беларуси за I квартал выросло почти на 23%

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство яиц за I квартал текущего года выросло почти на 23% по сравнению с январем-мартом 2023 года. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Федченко во время подведения итогов функционирования агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«В первом квартале выращено 109,6 тыс. т свиней, или 105,4% к январю-марту 2023 года. Выполнение задания коллегии по производству свиней составило 102,1%. Произведено птицы 175,3 тыс. т, или 100,6% к январю-марту 2023 года. Выполнение задания коллегии по производству птицы составило 99,6%», — отметил Сергей Федченко.

Также он рассказал, что производство яиц составило 835,3 млн штук, или 122,9% к январю-марту 2023 года. Рост производства обеспечен во всех регионах. «Выполнение задания коллегии по производству яиц составило 114,4%. Рост производства обеспечен всеми областями за исключением Гомельской», — заявил первый заместитель министра.

По его словам, наличие кормов на условную голову скота в пересчете на кормовые единицы на 1 апреля 2024 года превышает результаты соответствующего периода 2023 года во всех регионах, кроме Витебской и Гродненской областей.

экономика