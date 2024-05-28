Минсельхозпрод: производство яиц в Беларуси за I квартал выросло почти на 23%

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство яиц за I квартал текущего года выросло почти на 23% по сравнению с январем-мартом 2023 года. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Федченко во время подведения итогов функционирования агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.