Большую часть пунктов выдачи заказов СДЭК в Москве закрыли

«Все ваши посылки в безопасности, и мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — сообщает оператор клиентам.