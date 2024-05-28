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Неблагоприятный прогноз по саранче озвучили в Минсельхозе Казахстана

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов в кулуарах мажилиса 28 мая рассказал, каким регионам Казахстана в этом году угрожает нашествие саранчи, сообщает Zakon.kz.

Султанов сообщил, что наибольшее опасение по саранче вызывают Костанайская и Актюбинская области.

«На борьбу выделено чуть больше 8 млрд тенге — в начале года из резерва правительства мы получили дополнительные деньги, ввиду того, что площадь распространения саранчи на миллион гектар больше по сравнению с прошлым годом. Вы помните, в июне 2023 года, тогда работа была заторможена, поэтому они успели отложить личинки, яйца. В этом году из-за этого пошел большой прогноз. То есть из-за того, что в прошлом году был пик», — заявил он.

сельское хозяйство