Сервис «Юрент» в споре с властями Перми ищет федеральную поддержку

Кикшеринг «Юрент» не теряет надежду возобновить прокат электросамокатов в Перми. Сервис в споре с властями Перми ищет федеральную поддержку. «Юрент» обратился за помощью к главе Корпорации МСП Александру Исаевичу. Сервис прекратил прокат электросамокатов в Перми с апреля этого года после изменения Правил благоустройства города.