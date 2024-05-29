Сервис «Юрент» в споре с властями Перми ищет федеральную поддержку

Кикшеринг «Юрент» не теряет надежду возобновить прокат электросамокатов в Перми. Сервис в споре с властями Перми ищет федеральную поддержку. «Юрент» обратился за помощью к главе Корпорации МСП Александру Исаевичу. Сервис прекратил прокат электросамокатов в Перми с апреля этого года после изменения Правил благоустройства города.
«Комсомолке» в кикшеринге «Юрент» пояснили, компания обратилась к руководству Корпорации МСП оказать содействие в организации переговоров с администрацией Перми, для обсуждения выработки комплекса обоюдно выгодных решений. Они коснутся безопасности граждан, развитию комфортной городской среды и эффективной работе бизнеса, в части определения зон стоянок электросамокатов.
В марте этого года Пермская гордума внесла изменения в Правила благоустройства города, поддержав идею администрации Перми запретить размещение электросамокатов в центральном планировочном районе и еще на 38 улицах города.
«Такие спорные решения негативно влияет на деятельность кикшеринговых компаний, являются неисполнимыми, чрезмерными, а также создают существенные неудобства для пользователей, которые не могут завершить поездку в силу запрета на размещение парковочных мест», — привел свою позицию «Юрент».
Сервис выразил готовность на безвозмездной основе инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры, пользоваться которой смогут не только пользователи сервиса, а все жители города.
Корпорация МСП является государственной федеральной структурой, которая занимается поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса в России.