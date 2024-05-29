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В Пермском крае впервые уложили асфальт на региональной грунтовой дороге

Первый в Прикамье дорожный объект проходит через деревню Опалихино Суксунского округа.

Источник: Соцсети

В Пермском крае приступили к выполнению региональной программы по переводу дорог из грунта в асфальт. Первый в Прикамье дорожный объект проходит через деревню Опалихино Суксунского округа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале отметил, что это первый результат масштабной работы, которую предстоит выполнить краевым властям в 2024 и следующем годах.

В Пермском крае параллельно ведут строительство на грунтовых дорогах еще в восьми муниципалитетах — Очерском, Оханском, Кишерстком, Суксунском, Соликамском, Частинском, Бардымском и Еловском округах.

«Участки дорог выбрали, исходя из сообщений в социальных сетях — начали с тех объектов, где на данный момент больше всего обращений», — пишет глава региона.

Дорожные работы включат обустройство на дорогах автобусных павильонов и площадок.