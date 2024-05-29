Пермский округ стал лидером по строительству частных домов

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги по темпам индивидуального строительства в муниципалитетах региона за апрель 2024 года. Лидером по строительству частных домов стал Пермский муниципальный округ.
В прошедшем апреле Росреестр поставило на государственный кадастровый учет 656 индивидуальных жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила почти 75,7 тыс. кв. метров. По сравнению с мартом этого года рост составил 3%.
В ведомстве отметили, что жители Пермского края чаще в качестве строительных материалов для строительства индивидуального жилья выбирают дерево — 36% домов, а также бетонные блоки — 25% домов.
В основном ведется одноэтажное и двухэтажное строительство — 50% и 49% соответственно.