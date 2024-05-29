Пермский округ стал лидером по строительству частных домов

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги по темпам индивидуального строительства в муниципалитетах региона за апрель 2024 года. Лидером по строительству частных домов стал Пермский муниципальный округ.

В прошедшем апреле Росреестр поставило на государственный кадастровый учет 656 индивидуальных жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила почти 75,7 тыс. кв. метров. По сравнению с мартом этого года рост составил 3%.

Лидером по строительству частных домов в апреле стал Пермский муниципальный округ, жители которого построили 244 дома. В Перми Росреестр зарегистрировал 81 дом, в Добрянке — 42 дома, в Чайковском и Кунгурском округах — по 35 домов.