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Пермский округ стал лидером по строительству частных домов

Краевой Росреестр подвел итоги индивидуального строительства за апрель.

Источник: Комсомольская правда

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги по темпам индивидуального строительства в муниципалитетах региона за апрель 2024 года. Лидером по строительству частных домов стал Пермский муниципальный округ.

В прошедшем апреле Росреестр поставило на государственный кадастровый учет 656 индивидуальных жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила почти 75,7 тыс. кв. метров. По сравнению с мартом этого года рост составил 3%.

Лидером по строительству частных домов в апреле стал Пермский муниципальный округ, жители которого построили 244 дома. В Перми Росреестр зарегистрировал 81 дом, в Добрянке — 42 дома, в Чайковском и Кунгурском округах — по 35 домов.

В ведомстве отметили, что жители Пермского края чаще в качестве строительных материалов для строительства индивидуального жилья выбирают дерево — 36% домов, а также бетонные блоки — 25% домов.

В основном ведется одноэтажное и двухэтажное строительство — 50% и 49% соответственно.

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