Индекс борща в Минске в мае 2024: сравнили цены на продукты для народного супа на рынке и в магазинах

Итак, килограмм лука — 2 рубля ровно, картошка отыскалась только в одном из трех магазинов, цена — 1,09 рубля. А вот морковка была на всех прилавках. Хочешь по 2,39 BYN, хочешь по 2,39, но мы-то хотим, как говорилось, самую доступную по цене: в корзинке килограмм неплохой моркови за 1 рубль 43 копейки. Некоторые заминки были и с петрушкой, зелень нашлась в единственной точке, 60 граммовый пакетик — 1,8 рубля, значит, 100 граммов обойдется в три рубля ровно: ок. Помидоры были в наличии везде, самые недорогие — 5 рублей 39 копеек. Чеснок из Китая, 13 рублей 59 копеек, значит, стограммовая головка — 1,4 рубля. С капустой проблем не возникло: удалось найти со скидкой (причем урожай 2024 года) по 1,62 рубля.