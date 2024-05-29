Индекс борща в Минске в мае 2024: сравнили цены на продукты для народного супа на рынке и в магазинах

Один раз в сезон — в конце каждой поры годы — вместе с минчанами — читателями «КП» смотрим на ценники самого простого набора продуктов, который нужен, чтобы взять и сварить кастрюлю наваристого и сытного борща. Продукты и цены на них смотрим-изучаем в трех местах: магазине «шаговой» доступности, в гипермаркете одной из белорусских сетей, а также на центральном продовольственном рынке белорусской столицы — на Комаровке.
В конце зимы-2024 победителем (по ценам) оказался именно Комаровский рынок, но оглянуться не успели — уже заканчивается весна. А значит, самое время совершить забег по торговым точкам и сварить-таки тот самый борщ. Как и прежде, условия «эксперимента» такие: если есть выбор, то везде покупаем самые недорогие в своей категории продукты, берем все из расчета по одному килограмму, исключая петрушку и чеснок, здесь в расчет примем 100 граммов.
Магазин формата «у дома»: картошки не нашли, зато моркови — три вида
Магазины шаговой доступности выбором простых продуктов в конце мая-2024 удивить не смогли: в одном из магазинчиков не нашлось картошки, в другом — свеклы, в третьем — лука. Ситуацию спасло лишь то, что около дома наших читателей в тихом центре Минска «придомовых» магазинов сразу три, правда, чтобы закупиться по списку, пришлось обойти их все по очереди.
Итак, килограмм лука — 2 рубля ровно, картошка отыскалась только в одном из трех магазинов, цена — 1,09 рубля. А вот морковка была на всех прилавках. Хочешь по 2,39 BYN, хочешь по 2,39, но мы-то хотим, как говорилось, самую доступную по цене: в корзинке килограмм неплохой моркови за 1 рубль 43 копейки. Некоторые заминки были и с петрушкой, зелень нашлась в единственной точке, 60 граммовый пакетик — 1,8 рубля, значит, 100 граммов обойдется в три рубля ровно: ок. Помидоры были в наличии везде, самые недорогие — 5 рублей 39 копеек. Чеснок из Китая, 13 рублей 59 копеек, значит, стограммовая головка — 1,4 рубля. С капустой проблем не возникло: удалось найти со скидкой (причем урожай 2024 года) по 1,62 рубля.
Со свеклой случилась напряженка: была только в одном магазине, плюс 1,67 рубля к итоговому чеку. Увы и ах, говядины (ищем лопаточною часть) ни в одном из трех магазинов не оказалось. На помощь пришла неподалеку находящаяся фирменная точка торговли одного из белорусских мясокомбинатов. Нужное мясо там было — 24 рубля 59 копеек.
Суммарный чек: 42 рубля 19 копеек.
Гипермаркет: горы чеснока и ни одной картошки
Оказалось, что картошка в конце мая-2024 отсутствовала не только на прилавках магазинов шаговой доступности.
Берем самые недорогие в своей категории продукты. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер.
Чтобы найти ее в гипермаркете, пришлось посетить сразу два торговых центров. В конце концов, проблема была решена: кило картофеля, 1,37 рубля. Со всеми остальными продуктами из списка в гипермаркете проблем, к счастью, не возникло. Лук — 1,89 рубля, к нему кило моркови — 2,55, свекла — 2,39 BYN, килограммовый кочанчик свежей капусты — 1,99 рубля.
Везде отдаем предпочтение капусте нового урожая. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер.
Помидоры были белорусские: 6,49 и 5,49, и те, и другие выглядели прекрасно, останавливаем выбор на тех, что на рубль дешевле. Горы китайского чеснока в различной фасовке, кило — 13 рублей 99 копеек, сто граммов, таким образом, 1,4 рубля. Сто граммов свежайшей петрушки — 2,75 рубля. Говядина ожидаемо стала самым весомом составляющим итогового чека: плюс 27 рублей 13 копеек.
Итог — 46 рублей 96 копеек.
Комаровка: самое доступное мясо и чеснок по 25 рублей
Комаровский рынок в конце весны — концентрация запахов и ароматов: клубника, зелень, уже начинающая появляться (25 рублей кило) черешня… Воздух — хоть ножом режь! Но нарезать мы планируем продукты для борща.
Однозначно выгодно покупать на Комаровке говяжью лопатку: 18 рублей за кило, свежая капуста — 1,79 рубля.
Самая недорогая на рынке и свекла: 1,59 рубля, это прошлогодняя, та, что уже нового сезона, стартует от 7 рублей за кило.
А вот чеснок на рынке самый дорогой: дешевле 17 рублей не сыскать, зато предложений 23−25 рублей — масса. Так или иначе, стограммовая головка завесила 1,7 рубля. Изобилие на Комаровке и помидоров, цены, что называется, разные: на некоторых прилавках за кило просят вплоть до 35 рублей. Как и договаривались, берем для борща самые доступные по цене: 4,9 рубля. Картошка — тоже самая недорогая, прошлогодняя — 59 копеек. Молодой картофель уже в продаже есть, пусть и немного, стоит от 5−6 рублей за кило. К общему чеку добавляем кило лука по 1,99 BYN и 1,59 рубля — столько обошлась морковь.
Что касается петрушки, то за 100 граммов везде просят не меньше 1,5 рубля.
Итог «комаровской калькуляции» — 33 рубля 65 копеек.
ПОДСЧЕТ.
Как изменились цены на борщевой набор: май 2023 года и май 2024?
Индекс борща, рассчитанный для магазина шаговой доступности формата «у дома», в мае-2023 составил 40 рублей 63 копейки. Год спустя — 42 рубля 19 копеек плюс 1 рубль 56 копеек).
Итоговый чек в гипермаркете образца конца мая-2023 был равен 45 рублям 98 копейкам, результат мая-2024 — 46 рублей 96 копеек (плюс 0,98 BYN).
Нужный набор продуктов, купленный на Комаровке, обходился в финале весны-2023 в 39 рублей 85 копеек. Результат мая-2024 — 33 рубля 65 копеек (минус 6,2 рубля).
Как изменились цены на борщевой набор: конец февраля 2024 и май 2024?
Комаровка: в конце зимы-2024 кастрюля борща обходилась на 1,92 рубля дороже, чем в финале весны. Магазин формата «у дома»: здесь набор продуктов тоже подешевел, минус 2,65 BYN. А вот в гипермаркете продукты подорожали: в конце февраля они стоили здесь в сумме 44 рубля 72 копейки, в конце весны-2024 — на 2 рубля 24 копейки дороже.
А если сэкономить?
А что, если сэкономить деньги (но не время) и купить самые недорогие продукты? Лук — 1,89 рубля (гипермаркет), морковь — 1,59, картошка — 0,59, говядина — 18 рублей, петрушка — 1,5 рубля, помидоры — 4,9 рубля, свекла — 1,59. Все это весной-2024 выгоднее купить на Комаровке. Чеснок берем в магазине «у дома»: 1,4; там же и капусту — 1,62 рубля. Итого — 33 рубля 8 копеек.