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За 28 миллионов рублей в Новосибирске продают квартиру с роскошным ремонтом

По размерам она как частный дом.

Источник: N1

В Заельцовском районе Новосибирска появилось эксклюзивное предложение на рынке недвижимости. В военном санатории «Ельцовка» выставлена на продажу роскошная квартира площадью 250 квадратных метров. За это жилье на втором этаже шестиэтажного дома просят 28 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.ru.

«Квартира отремонтирована по эксклюзивному дизайнерскому проекту и является настоящим произведением искусства, которое нужно видеть своими глазами. Уникальный кирпичный дом в сосновом лесу создает атмосферу загородной жизни. В квартире увеличенные окна, что обеспечивает максимальное естественное освещение», — говорится в описании объявления.

Важно отметить, что эта квартира является самой дорогой из всех продающихся в этом доме. Аналогичное жилье под самоотделку обойдется в 9,9 миллиона рублей, а трехкомнатная квартира площадью 137 квадратных метров — в 15 миллионов рублей.

недвижимость