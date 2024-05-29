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Нелегальные точки общепита закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Суд удовлетворил ходатайство мэрии Новосибирска о закрытии самовольно возведённых точек общепита в Хилокском микрорайоне.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Решение вынес Новосибирский областной суд — в Хилокском микрорайоне остановили работу самовольно возведённых точек общепита. Отмечается, что в этих нелегальных кафе услуги оказывают с нарушениями и в обход требованиям безопасности.

Сотрудник ФССП опечатал объекты. На этом, отметили в прокуратуре, надзорные мероприятия в Хилокском микрорайоне не закончены.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что банда подростков-мигрантов кошмарит школьников Новосибирска.

Прокуратура