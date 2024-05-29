Нелегальные точки общепита закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Решение вынес Новосибирский областной суд — в Хилокском микрорайоне остановили работу самовольно возведённых точек общепита. Отмечается, что в этих нелегальных кафе услуги оказывают с нарушениями и в обход требованиям безопасности.
Сотрудник ФССП опечатал объекты. На этом, отметили в прокуратуре, надзорные мероприятия в Хилокском микрорайоне не закончены.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что банда подростков-мигрантов кошмарит школьников Новосибирска.