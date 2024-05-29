Названо, сколько в Челябинске может заработать бухгалтер в строительных компаниях

Очередное исследование рынка труда коснулось такой вакансии как бухгалтер по расчетам с поставщиками в строительных компаниях.
Анализ рынка в разных российских городах провели специалисты сервиса SuperJob. Информация для среза бралась самая свежая, актуальная для мая. Выяснилось, что в Челябинске такой специалист максимально может претендовать на 75 тысяч рублей в месяц, а среднерыночная зарплата составляет и того меньше — 55 тысяч рублей.
В этом плане Челябинск мало чем отличается от других крупных российских городов, попавших в исследование. Такими же зарплатными предложениями могут похвастаться, например, в Казане, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону и ряде других городов. Чуть большие зарплаты бухгалтерам, занимающимся расчетами с поставщиками, предлагаю в Екатеринбурге — среднерыночная зарплата здесь равна 60 тыс. рублей.
Отметим, что минимальное зарплатное предложение для этой вакансии в Челябинске равно 35 тысяч рублей в месяц.