Названо, сколько в Челябинске может заработать бухгалтер в строительных компаниях

В этом плане Челябинск мало чем отличается от других крупных российских городов, попавших в исследование. Такими же зарплатными предложениями могут похвастаться, например, в Казане, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону и ряде других городов. Чуть большие зарплаты бухгалтерам, занимающимся расчетами с поставщиками, предлагаю в Екатеринбурге — среднерыночная зарплата здесь равна 60 тыс. рублей.