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Названо, сколько в Челябинске может заработать бухгалтер в строительных компаниях

Очередное исследование рынка труда коснулось такой вакансии как бухгалтер по расчетам с поставщиками в строительных компаниях.

Источник: МК.RU Челябинск

Очередное исследование рынка труда коснулось такой вакансии как бухгалтер по расчетам с поставщиками в строительных компаниях.

Анализ рынка в разных российских городах провели специалисты сервиса SuperJob. Информация для среза бралась самая свежая, актуальная для мая. Выяснилось, что в Челябинске такой специалист максимально может претендовать на 75 тысяч рублей в месяц, а среднерыночная зарплата составляет и того меньше — 55 тысяч рублей.

В этом плане Челябинск мало чем отличается от других крупных российских городов, попавших в исследование. Такими же зарплатными предложениями могут похвастаться, например, в Казане, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону и ряде других городов. Чуть большие зарплаты бухгалтерам, занимающимся расчетами с поставщиками, предлагаю в Екатеринбурге — среднерыночная зарплата здесь равна 60 тыс. рублей.

Отметим, что минимальное зарплатное предложение для этой вакансии в Челябинске равно 35 тысяч рублей в месяц.

экономика
занятость