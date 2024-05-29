Без прописки, но с шикарным видом: топ элитных апартаментов Омска

Апартаменты — не самый обычный тип квартиры. Официально это нежилые помещения, поэтому в них нельзя прописаться, а в школах, детских садах и больницах по соседству под них не выделяют мест. Почему же люди их берут? Либо для того, чтобы сдавать в аренду, либо потому, что цены у апартаментов ниже, чем у обычных квартир.