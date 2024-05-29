Без прописки, но с шикарным видом: топ элитных апартаментов Омска

Апартаменты — не самый обычный тип квартиры. Официально это нежилые помещения, поэтому в них нельзя прописаться, а в школах, детских садах и больницах по соседству под них не выделяют мест. Почему же люди их берут? Либо для того, чтобы сдавать в аренду, либо потому, что цены у апартаментов ниже, чем у обычных квартир.
Мы решили не гнаться за дешевизной — и составили для вас топ-5 самых дорогих апартаментов, которые только можно купить в Омске. Оказалось, что практически все они расположены в одном здании — апарт-отеле «Маршал» на Жукова. Однако не обошлось и без сюрпризов.
5. Студия на восьмом этаже за 4,9 миллиона
Общая площадь апартаментов составляет 33 м². Студия находится на 8 этаже «Маршала», что является преимуществом, учитывая наличие панорамных окон в пол. Имеется просторная лоджия с двумя креслами. И, как уже стало понятно по метражу, в номере совмещено всё — зона релакса, кухни и спальни.
Последняя представляет из себя кровать, которая отделена от других сегментов балками и другим цветом обоев. Рядом — прикроватные тумбочки и две лампы над ними. Зал состоит из дивана и места для предполагаемого телевизора.
Кухня представлена небольшим белым гарнитуром с полками, на которых мило стоят искусственные цветы. Санузел совмещён и выполнен в чёрно-белых оттенках. Удобно и то, что будущему жильцу можно будет принять как душ, так и ванну.
4. Двухкомнатные апартаменты за 6,8 миллиона
Следующие апартаменты, площадью в 60,7 м², расположены на шестом этаже того же здания. Внутри нас ожидает современный ремонт, выполненный в светлых тонах. Присутствует просторная кухня, совмещённая при этом с гостиной, которая выходит на лоджию. Она довольно комфортная и просторная, одна сторона кирпичная, другая — древесная. Имеются несколько стульев, чтобы утром, выходя на балкон с чашечкой чая, наслаждаться видом из окна и свежим воздухом.
Детали интерьера сочетаются между собой — всё в белых, серых и коричневых оттенках. В спальне есть мягкий диван, небольшой столик и настенный телевизор, с другой стороны комнаты стоят шкаф и компьютерный стол с полками наверху. Кухня состоит из белого гарнитура, сенсорной плиты, микроволновки, раковины и посудомоечной машины. Рядом имеется небольшое кресло.
В туалете стиральная машина совмещена с раковиной одной столешницей. Также есть сенсорное зеркало и ванная, которая может превратиться в душ, так как присутствует лейка.
3. Двушка на 12 этаже за 6,85 миллиона
Фишка этих апартаментов площадью в 63,1 м — лаконичный дизайн с видом на одну из центральных улиц города. Есть небольшая кухонная зона, которая включает в себя вытяжку с подсветкой, плиту и раковину с полками для продуктов.
В комнате присутствует много окон, что делает ещё более светлым, просторным и без того сдержанный стиль квартиры, выполненный в преимущественно белых оттенках. Также имеется место для телевизора — это шкафчики и деревянная панель, на которой он и должен располагаться.
Есть пустая комната, которая задумывалась как спальня, из неё можно попасть в гардероб и ванную. Стоит отметить и то, комплекс представляет апартаменты с хорошим ремонтом под ключ.
2. Три комнаты за 8,46 миллиона
Следующие апартаменты, метражом 89 м², находятся на 11 этаже. Данное помещение без ремонта под ключ и требует косметического преображения. Имеется 3 комнаты, довольно просторная кухня, совмещённый санузел, балкон и лоджия.
Также из весомых плюсов — гардеробная и наличие панорамных окон, которые будут только дополнять будущий интерьер и озарять комнаты светом. Кроме того, комнаты являются изолированными. Это важная деталь, потому как изолированность пространства обеспечивает приватность и спокойствие для будущего жильца, особенно если в квартире с ним будет проживать не один человек.
1. Апартаменты в самом центре за 21,8 миллиона
Самый дорогой найденный нами вариант, с видом на ресторан «Гурман». Общий метраж составляет 88 м². Зал совмещён с кухней, разделительной зоной тут выступает большой диван, рядом с которым стоит маленький столик, и небольшая пристройка в виде стены, на которой располагаются светильники, находящиеся над картиной.
Присутствует телевизор, прикреплённый к мраморному основанию. Декор, конечно, считается главной изюминкой апартамента — это торшер в виде статуи, фигурки с лошадьми, различные вазы, бутылки, фоторамки. Зона кухни выглядит довольно полноценно, несмотря на то, что она совмещённая. Есть круглый стол, стулья, даже небольшой диванчик, на который можно прилечь.
Кухонный гарнитур выполнен под дерево, холодильник в том числе выдержан в такой стилистике. Есть вытяжка, печь, блендер и кофемашина. Спальня представляет собой просторную кровать с мягким перфорированным изголовьем. Рядом с кроватью — подиум в древесном стиле, на который можно положить свои вещи: книги, журналы, телефон. Напротив кровати располагается фреска, на которой висит картина.
Далее интересное дизайнерское решение — в спальне есть стеклянные двери, открывая которые, можно увидеть небольшую банную комнату с душевой кабиной. Не знаем, доходит ли горячий воздух до спальни, но подход действительно нестандартный.
Ксения Барковская.