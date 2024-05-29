В Иркутской области подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России»

Иркутская область, НИА-Байкал — Победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров» объявили в Иркутской области.
60 предприятий и 105 видов продукции и услуг успешно прошли региональный этап, из них всего пять участников — обладатели дипломов второй степени, остальные завоевали первые места. Кроме того, 29 предприятий получили дипломы конкурса «Иркутское качество», который в Иркутской области проводился одновременно со «100 лучшими товарами России».
Региональный этап конкурса состоялся при поддержке Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства региона. Награды победителям вручил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, торжественная церемония состоялось в рамках V Байкальского международного форума партнеров. Он подчеркнул: основная цель конкурса — улучшить качество и безопасность продукции, наполнить рынок качественными товарами отечественного производства.
«Результаты конкурса продемонстрировали, что производители региона обладают навыками и умениями, позволяющими им добиваться успеха. Их продукция узнаваема, востребована и соответствует современным стандартам качества и безопасности. Многие предприятия-участники уже много лет подтверждают качество своей продукции и получают высокие оценки как на региональном, так и на федеральном уровне. Отдельно хочу отметить управляющие компании, которые в этом году впервые проявили активность и заявились на конкурс. Также важно, что участие в конкурсе принимают государственные социальные учреждения», — отметил Георгий Кузьмин.
Лучших выбирали в шести номинациях: «Продукция производственно-технического назначения»; «Продовольственные товары»; «Промышленные товары для населения»; «Изделия народных и художественных промыслов»; «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».
Как отметил директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Росстандарта, который является организатором конкурса в Иркутской области, Дмитрий Солдатов, в этом году 45% заявителей впервые участвуют в конкурсной программе, наблюдается рост участников из среды индивидуальных предпринимателей — 13% или восемь предприятий, в прошлом году этот сегмент был представлен тремя участниками. Также впервые в этом году в конкурсе принимает участие самозанятый, который в номинации «Услуги производственно-технического назначения» предлагает программное обеспечение, предназначенное для сопровождения арматурных работ во всех сферах строительства.
Участники регионального этапа конкурса представляют девять различных отраслей деятельности: образование, ЖКХ, медицину, социальное обслуживание, транспорт, культуру, строительство, производство продуктов питания, потребительский рынок и лицензирование.
В рамках регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» состоялось заседание дегустационной комиссии, на котором из 10 продуктов — участников конкурсной программы были определены номинанты на высший федеральный приз «Вкус качества» в номинации «Продовольственные товары». Ими стали мороженое «Пломбир на сливках» с массовой долей жира 15% от фирмы «Ангария» и молоко питьевое нормализованное пастеризованное с массовой долей жира 3,5% от СХАО «Белореченское», уточняет пресс-служба Правительства региона.
Выставка участников регионального этапа конкурса пройдет в этом году в виртуальном формате — на сайтах Иркутского ЦСМ (https://ircsm.ru/page/competitions/best-products-2024/regional) и Центра «Мой бизнес» (mb38.ru). Также ознакомиться со списком победителей можно по ссылке: ircsm.ru/files/activity/standardization/top-products/2024/winners_100_ltr_2024.docx