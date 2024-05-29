В Иркутской области подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России»

«Результаты конкурса продемонстрировали, что производители региона обладают навыками и умениями, позволяющими им добиваться успеха. Их продукция узнаваема, востребована и соответствует современным стандартам качества и безопасности. Многие предприятия-участники уже много лет подтверждают качество своей продукции и получают высокие оценки как на региональном, так и на федеральном уровне. Отдельно хочу отметить управляющие компании, которые в этом году впервые проявили активность и заявились на конкурс. Также важно, что участие в конкурсе принимают государственные социальные учреждения», — отметил Георгий Кузьмин.