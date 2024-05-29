Авиакомпании «Сибирь» выписали штраф за отказ перевезти пассажиров

Прокурорская проверка установила, что в 2023 году авиаперевозчик незаконно отказал в перелете четырем пассажирам, купившим билеты на рейсы из Новосибирск в Махачкалу и Красноярск. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту воздушного судна.
Гендиректору авиакомпании надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. По инициативе прокуратуры авиаперевозчика привлекли к административной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно), «Сибири» назначен штраф в размере 30 тыс. руб.
Как писал «Ъ», в апреле авиакомпанию «Сибирь» также оштрафовали на 30 тыс. руб. за продажу лишних билетов на рейс.