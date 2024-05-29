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Авиакомпании «Сибирь» выписали штраф за отказ перевезти пассажиров

На 30 тыс. руб. оштрафована авиакомпания «Сибирь» за нарушение прав пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Прокурорская проверка установила, что в 2023 году авиаперевозчик незаконно отказал в перелете четырем пассажирам, купившим билеты на рейсы из Новосибирск в Махачкалу и Красноярск. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту воздушного судна.

Гендиректору авиакомпании надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. По инициативе прокуратуры авиаперевозчика привлекли к административной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно), «Сибири» назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Как писал «Ъ», в апреле авиакомпанию «Сибирь» также оштрафовали на 30 тыс. руб. за продажу лишних билетов на рейс.

штрафы
Прокуратура