Авиакомпании «Сибирь» выписали штраф за отказ перевезти пассажиров

Прокурорская проверка установила, что в 2023 году авиаперевозчик незаконно отказал в перелете четырем пассажирам, купившим билеты на рейсы из Новосибирск в Махачкалу и Красноярск. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту воздушного судна.