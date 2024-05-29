Курс тенге на 29 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне усиления геополитической напряженности. Трейдеры следят за операцией Израиля в Рафахе и оценивают новости об очередной атаке на судно в Красном море, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:10 аст составила 83,8 доллара за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,29%, до 79,5 доллара за баррель.