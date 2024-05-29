Курс тенге на 29 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне усиления геополитической напряженности. Трейдеры следят за операцией Израиля в Рафахе и оценивают новости об очередной атаке на судно в Красном море, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:10 аст составила 83,8 доллара за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,29%, до 79,5 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли в ходе американских торгов, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 1,11% на 24:45 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 5,73%, достигнув отметки 32,25 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Investing.com, на 23:35 аст bitcoin торговался по 68 110,3 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,10%, а ее капитализация составила 1,34 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 843,92 долларов, понизившись в цене на 2,54%. Капитализация этой криптовалюты составила 460,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,58 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 29 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 28 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 28 мая.
1 австралийский доллар 294,14 тенге.
1 азербайджанский манат 260,53 тенге.
10 армянских драм 11,45 тенге.
1 белорусский рубль 135,2 тенге.
1 бразильский реал 85,36 тенге.
10 венгерских форинтов 12,53.
1 гонконгский доллар 56,54 тенге.
1 грузинский лари 160,58 тенге.
1 датская крона 64,38 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,24 тенге.
1 доллар США 441,59 тенге.
1 евро 480,27 тенге.
индийская рупия 5,31 тенге.
1000 иранских риалов 10,5 тенге.
1 канадский доллар 324,03 тенге.
1 китайский юань 60,95 тенге.
1 кувейтский динар 1440,23 тенге.
1 кыргызский сом 5,02 тенге.
1 малайзийский ринггит 94,12 тенге.
1 мексиканское песо 26,48 тенге.
1 молдавский лей 25,12 тенге.
1 норвежская крона 42,13 тенге.
1 польский злотый 112,98 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 117,74 тенге.
1 российский рубль 4,99 тенге.
1 СДР 584,38 тенге.
1 сингапурский доллар 327,73 тенге.
1 таджикский сомони 41,27 тенге.
1 тайский бат 12,27 тенге.
1 турецкая лира 13,73 тенге.
100 узбекских сумов 3,5 тенге.
1 украинская гривна 10,93 тенге.
1 фунт стерлингов 564,22 тенге.
1 чешская крона 19,49 тенге.
1 шведская крона 41,92 тенге.
1 швейцарский франк 484,94 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,03 тенге.
100 южнокорейских вон 32,5 тенге.
1 японская иена 2,82 тенге.