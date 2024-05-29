Ущерб от заморозков в Татарстане оценивается в 113 млн рублей

27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, который позволит аграриям, потерявшим более 50 млрд руб., быстрее получить выплаты страховщиков. В региональном Минсельхозпроде отметили, что также рекомендуют фермерам страховать посевы, дополнительные меры поддержки в связи с неблагоприятными погодными условиями на данный момент не рассматриваются.