Ущерб от заморозков в Татарстане оценивается в 113 млн рублей

По словам господина Садыкова, возможно, будет снижение урожая многолетних растений, при этом гибели посевов зафиксировано не было.
27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, который позволит аграриям, потерявшим более 50 млрд руб., быстрее получить выплаты страховщиков. В региональном Минсельхозпроде отметили, что также рекомендуют фермерам страховать посевы, дополнительные меры поддержки в связи с неблагоприятными погодными условиями на данный момент не рассматриваются.
Кроме многолетних растений, на фермах Альметьевского и Зеленодольского районов пострадало от 50 до 100% урожая смородины и 20% клубники — об этом рассказал Ильдар Ситдиков, глава крестьянского фермерского хозяйства «Ягодная долина».