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Ущерб от заморозков в Татарстане оценивается в 113 млн рублей

Минсельхоз Татарстана оценил ущерб, причиненный майскими заморозками, в 113 млн руб. Территория, которую пришлось засеять повторно, составила 11 тыс. га — рассказал «Ъ-Казань» начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства Татарстана Ирек Садыков.

По словам господина Садыкова, возможно, будет снижение урожая многолетних растений, при этом гибели посевов зафиксировано не было.

27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, который позволит аграриям, потерявшим более 50 млрд руб., быстрее получить выплаты страховщиков. В региональном Минсельхозпроде отметили, что также рекомендуют фермерам страховать посевы, дополнительные меры поддержки в связи с неблагоприятными погодными условиями на данный момент не рассматриваются.

Кроме многолетних растений, на фермах Альметьевского и Зеленодольского районов пострадало от 50 до 100% урожая смородины и 20% клубники — об этом рассказал Ильдар Ситдиков, глава крестьянского фермерского хозяйства «Ягодная долина».

сельское хозяйство