В Уфе для строительства двух высоток снесут квартал с частным сектором

Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал документ, утверждающий проект планировки и межевания в микрорайоне Затон.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, в районе «Затон-Восточны» должен появиться новый квартал № 23 площадью 16,9 гектаров. Сейчас здесь располагается частный сектор.
Если реализация этого проекта все же начнется, то в «Затоне-Восточном» должны будут построить две высотки — 25 и 27 этажей. По проекту застройщик должен будет встроить в одну из многоэтажек помещения для частного детсада. А для развития территории и ее благоустройства нужно снести часть жилых домов и расположенных рядом хозяйственных построек.
Кроме того, чтобы проложить автомобильную дорогу к новому кварталу, власти изымают у собственников земельные участки по улице Ахметова. Со списком подпадающих под изъятие можно ознакомиться на сайте уфимской мэрии.