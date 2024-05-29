В Уфе для строительства двух высоток снесут квартал с частным сектором

Если реализация этого проекта все же начнется, то в «Затоне-Восточном» должны будут построить две высотки — 25 и 27 этажей. По проекту застройщик должен будет встроить в одну из многоэтажек помещения для частного детсада. А для развития территории и ее благоустройства нужно снести часть жилых домов и расположенных рядом хозяйственных построек.