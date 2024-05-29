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Волгоградцы получат «двойные» платежки за капремонт

В квитанциях объединят начисления за капремонт за май и июнь.

Источник: Волгоградская правда

Как проинформировали в пресс-службе администрации Жирновского района, жителям Волгоградской области пришлют «двойные» платежки от фонда капремонта. На одной квитанции представят начисления сразу за май и июнь текущего года для экономии бумаги, на которой печатаются бланки.

Однако волгоградцы смогут оплатить как за два месяца сразу, так и по частям. За первую нужно будет внести плату до 10 июня, за вторую — до 10 июля текущего года.

Жителям региона также напомнили, что квитанцию не стоит выбрасывать после проведения оплаты.

ЖКХ