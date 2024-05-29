Волгоградцы получат «двойные» платежки за капремонт

Как проинформировали в пресс-службе администрации Жирновского района, жителям Волгоградской области пришлют «двойные» платежки от фонда капремонта. На одной квитанции представят начисления сразу за май и июнь текущего года для экономии бумаги, на которой печатаются бланки.
Однако волгоградцы смогут оплатить как за два месяца сразу, так и по частям. За первую нужно будет внести плату до 10 июня, за вторую — до 10 июля текущего года.
Жителям региона также напомнили, что квитанцию не стоит выбрасывать после проведения оплаты.