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Пермский моторный завод бесплатно накормит рабочих в честь юбилея

31 мая для всех сотрудников АО «ОДК — Пермские моторы» организуют бесплатный обед.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщается на официальной странице предприятия «ВКонтакте», мероприятие реализуется в рамках 90-летнего юбилея завода.

Отмечается, что во всех столовых и буфетах для сотрудников будут приготовлены варианты комплексного обеда. Работникам позволено выбрать блюда на фиксированную стоимость — 300 ₽ «Эти деньги не удержат из зарплаты», — уточняется в сообщении.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Сейчас единственная производственная площадка завода находится в Свердловском районе Перми.

экономика