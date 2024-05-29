Пермский моторный завод бесплатно накормит рабочих в честь юбилея

Отмечается, что во всех столовых и буфетах для сотрудников будут приготовлены варианты комплексного обеда. Работникам позволено выбрать блюда на фиксированную стоимость — 300 ₽ «Эти деньги не удержат из зарплаты», — уточняется в сообщении.