В Купинском районе НСО отремонтируют 11 км трассы за 182 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта 11 километров трассы «Здвинск — 157 км а/д “К-01”» в Купинском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 18 октября 2024 года привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр. Ремонт включает замену дорожного покрытия, установку сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также укладку водопропускных труб.
Заявки от подрядчиков принимают до 5 июня. Начальная цена контракта — 181 802 561 рубль.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске стартовал ремонт улицы Мира за 503 млн рублей.