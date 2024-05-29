В Купинском районе НСО отремонтируют 11 км трассы за 182 млн рублей

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 18 октября 2024 года привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр. Ремонт включает замену дорожного покрытия, установку сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также укладку водопропускных труб.