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В Купинском районе НСО отремонтируют 11 км трассы за 182 млн рублей

Закончить работы нужно до 18 октября 2024.

Источник: ТУАД

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта 11 километров трассы «Здвинск — 157 км а/д “К-01”» в Купинском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 18 октября 2024 года привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр. Ремонт включает замену дорожного покрытия, установку сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также укладку водопропускных труб.

Заявки от подрядчиков принимают до 5 июня. Начальная цена контракта — 181 802 561 рубль.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске стартовал ремонт улицы Мира за 503 млн рублей.