Куда инвестировали пенсионные накопления казахстанцев в этом году

Кроме этого, в кратком обзоре инвестиционной деятельности «ЕНПФ» сказано, что в результате инвестдеятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 января 2024 года по 30 апреля 2024 года составил 531,1 млрд тенге.