Как Петербург подготовился к ПМЭФ-2024 за неделю до его начала

Конечно, не развлечениями и интерактивом едиными. В первую очередь субъекты РФ будут хвастать своими достижениями в области промышленности, туризма, транспорта, судостроения, науки, фармацевтики и даже виноделия. Темой форума в этом году выбрали «Основу многополярного мира — формирование новых точек роста». Четыре дня поделят на тематические блоки: на одном поговорят о переходе к многополярной модели мировой экономики, на втором обсудят цели и задачи российской экономики, на третьем — обеспечивающие лидерство технологии, а на заключительном — приоритеты государства. В них, по мнению организаторов, входят здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.