Как Петербург подготовился к ПМЭФ-2024 за неделю до его начала

Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 27-й раз с 5 по 8 июня. Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» потихоньку зарастает площадками регионов и компаний. В этом году гостей планируют удивить стендом с запахом хвойного леса, VR-путешествием в Новгородский кремль, проектом IT-деревни.
Лаконичное украшение города повторит прошлогодний сценарий. Уже привычные глазу синие с золотистым кораблем флагштоки разместят на Пулковском и Санкт-Петербургском шоссе, а также рядом с крупнейшими гостиницами, где будут проживать важные участники форума. В центр города символика ПМЭФ заезжать не будет, заверили SPB.KP.RU в Городском центре рекламы и праздничного оформления. Деловые флаги решили не пересекать с украшениями ко дню рождения Петра Великого, 9 июня.
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ.
Конечно, не развлечениями и интерактивом едиными. В первую очередь субъекты РФ будут хвастать своими достижениями в области промышленности, туризма, транспорта, судостроения, науки, фармацевтики и даже виноделия. Темой форума в этом году выбрали «Основу многополярного мира — формирование новых точек роста». Четыре дня поделят на тематические блоки: на одном поговорят о переходе к многополярной модели мировой экономики, на втором обсудят цели и задачи российской экономики, на третьем — обеспечивающие лидерство технологии, а на заключительном — приоритеты государства. В них, по мнению организаторов, входят здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.
— Ключевая миссия форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и информационные.
Участие в международном событии уже подтвердило более 12 тысяч человек из 128 стран и территорий. Форум будет ждать визита экс-главы австрийского МИД Карин Кнайсль, перебравшейся в Россию, кинорежиссера Эмира Кустурицы, венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, министра труда запрещенного в России афганского движения «Талибан». Как и в прошлом году, на ПМЭФ съедутся представители новых российских регионов, Латинской Америки, Китая, Индии, Африки, Юго-Восточной Азии и стран арабского мира.
Главным гостем называют президента Боливии Луиса Арсе, он вместе с российским лидером Владимиром Путиным примет участие в большом пленарном заседании и панельной дискуссии. Самое важное событие форума намечено на 7 июня.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАМЫСЛЫ.
У Петербурга на форум как всегда огромные планы. Как заявлял губернатор Александр Беглов, город планирует заключить более 50 соглашений. А показывать коллегам и потенциальным инвесторам будут проекты «Остров фортов», туристический кластер «Горская», город-спутник «Южный», разработки судостроителей и новинки фармацевтического кластера.
А ЧТО ДЛЯ НАРОДА?
Простым петербуржцам тоже есть место на этом большом деловом празднике. ПМЭФ организует общедоступные культурные мероприятия. Главное состоится 6 июня — на Дворцовой площади покажут музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин». В этот же день пройдет забег.