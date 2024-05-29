Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта

В Алматы 4 июня 2024 года стартует реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Подробно о планах стало известно Zakon.kz 29 мая из сообщения городского акимата. Примечательно, что на период работ количество полос для движения не сократится.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза.

Что планируется сделать

Также проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км.

«Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Данная мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч».

Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части.

Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.

Как будут вестись работы

Специалисты подчеркивают, работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа.

Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй — по центральной части и третий — по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

Когда завершится реконструкция

В ведомстве заверили, что продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца.

Открытие движения по всей ширине проезжей части с нанесением разметки и установкой знаков планируется обеспечить к 25 августа 2024 года.
экономика