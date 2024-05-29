В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта

По данным ведомства, планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза.
Что планируется сделать
Также проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км.
«Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Данная мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч».
Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части.
Как будут вестись работы
Специалисты подчеркивают, работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа.
Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй — по центральной части и третий — по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.
Когда завершится реконструкция
В ведомстве заверили, что продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца.