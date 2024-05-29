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Новый вид лицензии будут выдавать в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения в Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров», сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

В частности, в правилах уточняется, что под «отдельными видами товаров» понимаются товары, включенные в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также включенные в перечень отечественных сырьевых товаров в соответствии со статьей 60 Закона «О промышленной политике».

Также добавлены условия получения нового вида лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров, — в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию на импорт или экспорт отдельных видов товаров или лицензию на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.

экономика