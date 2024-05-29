Новый вид лицензии будут выдавать в Казахстане

В частности, в правилах уточняется, что под «отдельными видами товаров» понимаются товары, включенные в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также включенные в перечень отечественных сырьевых товаров в соответствии со статьей 60 Закона «О промышленной политике».