Цены на отдых в отелях Геленджика выросли на 15−20%

В среднем стоимость десятидневного отдыха на двоих в отеле категории «три звезды» с завтраком обойдется в 80−100 тыс. руб. В отелях, работающих по системе «ультра все включено» и «все включено», стоимость суточного размещения стартует от 20 тыс. руб., таким образом, десятидневное проживание обойдется в 200 тыс. руб. В кемпингах или на базах отдыха Геленджика суточное размещение не превышает 2−3 тыс. руб.