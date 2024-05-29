Цены на отдых в отелях Геленджика выросли на 15−20%

В среднем стоимость десятидневного отдыха на двоих в отеле категории «три звезды» с завтраком обойдется в 80−100 тыс. руб. В отелях, работающих по системе «ультра все включено» и «все включено», стоимость суточного размещения стартует от 20 тыс. руб., таким образом, десятидневное проживание обойдется в 200 тыс. руб. В кемпингах или на базах отдыха Геленджика суточное размещение не превышает 2−3 тыс. руб.
Власти курорта прогнозируют рост турпотока на 9% — до 4,4 млн человек в 2024 году. Процент бронирования номерного фонда на июнь и июль составляет 75%, на август — порядка 71%. Ожидаемая загрузка в пик сезона — 98%".
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что самые дорогие отели в этом году — в Анапе, Геленджике, Ялте и Алуште. В среднем в этих городах суточное размещение в отеле обойдется в 4−5 тыс. руб.