Зарплаты врачей в Татарстане выросли до новых рекордов

Средний персонал в медицинской сфере мог рассчитывать на 51 тысячу рублей. При этом молодые специалисты получали около 40 тысяч рублей.
При этом учителя в школах в среднем получали около 51,1 тысячи рублей, а преподаватели в учреждениях, подчиненных федеральному центру, зарабатывали более 70,5 тысяч рублей в месяц. Если же педагог работал в школе, принадлежащей к Республике Татарстан, его доход не превышал 52,3 тысячи рублей. В муниципальной школе вознаграждение составляло 50,8 тысяч рублей.
Отметим, что заработная плата педагогов в детских садах в среднем была на уровне 46,5 тысяч рублей. Те, кто работал в учреждениях дополнительного образования, получали около 52,8 тысячи рублей.