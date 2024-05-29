Зарплаты врачей в Татарстане выросли до новых рекордов

При этом учителя в школах в среднем получали около 51,1 тысячи рублей, а преподаватели в учреждениях, подчиненных федеральному центру, зарабатывали более 70,5 тысяч рублей в месяц. Если же педагог работал в школе, принадлежащей к Республике Татарстан, его доход не превышал 52,3 тысячи рублей. В муниципальной школе вознаграждение составляло 50,8 тысяч рублей.