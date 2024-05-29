Как планируют развивать круизный туризм на Байкале

15 мая открылась навигация на всех водоёмах Иркутской области. Представители Ространснадзора, транспортной прокуратуры и других ведомств обсудили, как развивать круизный туризм по Байкалу.
Два миллиона пассажиров в год
«Только по Байкалу ходит 227 имеющих лицензии на коммерческую деятельность судов, — рассказывает зам. начальника управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу Андрей Цуканов. — За три года эта цифра выросла почти в два раза, так как растёт поток туристов».
За год, по разным оценкам, водный транспорт перевозит по Байкалу почти 2 млн пассажиров, из них миллион проходит через Листвянку.
Хотя число судов на Байкале растёт, многие из тех, что ходят по озеру сейчас, уже старые, им по 40−60 лет. Одна из причин этого — в том, что на озере действует только одна судостроительная площадка — на базе плавучего дока Восточно-Сибирского речного пароходства. Она полностью загружена под нужды собственника.
Раньше корабли делали на верфи в Листвянке, но предприятие давно ликвидировано. Сейчас на её месте стоит колесо обозрения. Судоверфь в Улан-Удэ тоже закрыта, но даже если бы она работала, глубина Селенги не позволила бы собранным в столице Бурятии судам дойти до Байкала. Провести суда по Ангаре не даст стоящий на реке каскад ГЭС.
«Чтобы реализовать программу развития круизного туризма на Байкале, нужно новое судостроительное предприятие, — говорит Андрей Цуканов. — Строить пассажирские лайнеры можно из модулей, изготовленных на других заводах, но всё равно нужна верфь, где их будут собирать и спускать на воду. Сейчас рассматривается проект её создания в селе Турка на бурятском берегу Байкала. — Что касается создания модулей, интерес к этой теме проявляют многие российские предприятия, — говорит представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Дарья Лазук. — Государством поставлена задача — к 2030 году начать создавать на Байкале современный экологичный флот, например суда, работающие на альтернативных видах топлива, на электричестве. Многие судостроительные заводы на совещании, которое мы проводили, интересовались этой темой».
Ещё одна проблема, которая препятствует развитию пассажирского судоходства на Байкале, — состояние дна Ангары.
«Минимальная глубина реки — 2 метра, а подводная часть круизных судов занимает минимум 2,4 м, — объясняет начальник Ангарского района водных путей и судоходства филиала администрации “Енисейречтранс” Евгений Дьяченко. — Из-за этого туристы сначала должны ехать до Листвянки маршруткой и только потом подниматься на борт».
В этом году «Енисейречтранс» планирует обследовать русло Ангары, составить точную трёхмерную карту и оценить, можно ли углубить дно реки хотя бы на 20−40 сантиметров.
«Если убрать даже небольшой скальный слой там, где Ангара вытекает из Байкала, это может сильно увеличить напор воды на плотину ГЭС в Иркутске, придётся увеличивать сброс воды, а это чревато подтоплением жилых территорий, — подчеркнул Евгений Дьяченко. — Это более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд».
Безопасность под контролем
При этом продолжают ходить в рейсы и «нелегалы». Транспортная прокуратура в 2023 году выявила 30 судов, которые катали туристов по Байкалу без лицензии. Сумма назначенных штрафов превысила 1 млн рублей.
Судовладельцев, которые не занимаются коммерческой деятельностью, — в сотни раз больше. Всего в области зарегистрировано более 43 тысяч маломерных судов. Их также контролируют — не только с точки зрения легальности, но и проверяют соблюдение правил безопасности: у судоводителя должны быть права, у всех пассажиров — спасательные жилеты.
На огромный поток туристов в Листвянку реагирует и полиция — впервые в этом посёлке открылся линейный пункт транспортной полиции. Раньше сотрудников просто направляли сюда в командировку.
"Пять человек будут обеспечивать порядок на территории от Иркутского водохранилища до бухты Песчаной, — рассказал заместитель начальника Иркутского линейного отдела МВД на воздушном транспорте Сергей Дерюгин. — Это больше ста километров побережья. Они будут патрулировать как по берегу, так и по воде.