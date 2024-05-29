Как планируют развивать круизный туризм на Байкале

«Чтобы реализовать программу развития круизного туризма на Байкале, нужно новое судостроительное предприятие, — говорит Андрей Цуканов. — Строить пассажирские лайнеры можно из модулей, изготовленных на других заводах, но всё равно нужна верфь, где их будут собирать и спускать на воду. Сейчас рассматривается проект её создания в селе Турка на бурятском берегу Байкала. — Что касается создания модулей, интерес к этой теме проявляют многие российские предприятия, — говорит представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Дарья Лазук. — Государством поставлена задача — к 2030 году начать создавать на Байкале современный экологичный флот, например суда, работающие на альтернативных видах топлива, на электричестве. Многие судостроительные заводы на совещании, которое мы проводили, интересовались этой темой».