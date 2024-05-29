Во сколько волгоградцам обойдется хороший детский отдых

— В советское время меня родители каждое лето отправляли в пионерлагерь, и никто даже не замечал этих трат, лагеря были в основном профсоюзные, — вспоминает жительница Волгограда Инна Самохина. — А сейчас и путёвки очень недешёвые, да и как-то страшновато отправлять ребёнка далеко. К счастью, у нас есть дача за Волгой, а ещё на пару недель всей семьёй выбираемся на море.