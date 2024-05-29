Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во сколько волгоградцам обойдется хороший детский отдых

В советское время родители каждое лето отправляли детей в пионерлагерь, и никто даже не замечал этих трат.

Детский отдых год от года становится всё более дорогим удовольствием. Что ждёт мальчишек и девчонок, а также их родителей в этом году, узнавал «АиФ»-Нижнее Поволжье".

Смены оптимизировали.

Вариантов организации детского отдыха в Волгоградской области хватает: у нас действует порядка 30 лагерей, из них немало круглогодичных. Но тут надо понимать, что летние лагерные смены длительностью в месяц ушли в прошлое. Сейчас они стали намного короче — от 7 до 13 дней. И даже путёвка на такой срок будет не всем по карману.

Так, например, отправить ребёнка в палаточный лагерь с насыщенной программой обойдётся от 15 675 ₽ до 31 500 ₽ (зависит от времени смены).

Смена в лагере на базе санатория в Калачёвском районе области, рассчитанная на 14 дней, обойдётся в среднем в 33 250 ₽, а за специализированный лагерь с изучением иностранного языка, пятиразовым питанием, бассейном и прочими удовольствиями придётся выложить 55 400 ₽

Наконец, лагерь на море обойдётся от 60 тыс. до 140 тыс. руб.

Не только отдых.

Лето можно провести с пользой: так, развивающие смены предлагают частные образовательные учреждения, где есть уклон на развитие бизнес-способностей, тяги к программированию и т. д. Здесь ребёнок будет находиться целый день или полдня (без ночёвки), стоимость за две недели составит от 9 до 15 тыс. руб. Вроде бы и неплохо, но это отдых в черте города.

Пришкольный лагерь — тоже вариант доступный, но это опять школа и опять асфальт. Потому семьи ищут варианты: так, согласно опросам SuperJob, в Волгограде порядка трети от всех родителей отправляют детей летом на дачу, ещё треть просто оставляют дома.

— В советское время меня родители каждое лето отправляли в пионерлагерь, и никто даже не замечал этих трат, лагеря были в основном профсоюзные, — вспоминает жительница Волгограда Инна Самохина. — А сейчас и путёвки очень недешёвые, да и как-то страшновато отправлять ребёнка далеко. К счастью, у нас есть дача за Волгой, а ещё на пару недель всей семьёй выбираемся на море.

А ещё ребят, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве, победивших на олимпиадах или на конкурсах, поощряют бесплатными путёвками в лагеря как в регионе, так и за его пределами. Так что есть дополнительный стимул развивать свои таланты, навыки и умения: отличная учёба и активная позиция дают ещё и возможность хорошо отдохнуть.

туризм и отдых