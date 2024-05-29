Грузия может купить локомотивы у Казахстана для расширения «узких мест» на ТМТМ

«Что касается Грузии, это упомянутое уже железнодорожная ветка (Баку-Тбилиси-Карс — КазТАГ). Кроме этого, дополнительно строятся терминальная мощности в порту Поти, а также идет строительство нового порта Анаклия. Но главный вопрос Грузии — нехватка локомотивной тяги. Им необходимо дополнительно купить 45 единиц локомотивной тяги. Сейчас ведутся переговоры, чтобы эти локомотивы купить, в том числе, у Казахстана», — сказал Карабаев на обсуждении соглашения между правительствами Казахстана и Китая о международных автоперевозках в среду..