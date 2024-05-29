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Грузия может купить локомотивы у Казахстана для расширения «узких мест» на ТМТМ

Астана. 29 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. У Казахстана может купить локомотивы Грузия для расширения своих «узких мест» на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), заявил министр транспорта Марат Карабаев.

Источник: КазТАГ

«Что касается Грузии, это упомянутое уже железнодорожная ветка (Баку-Тбилиси-Карс — КазТАГ). Кроме этого, дополнительно строятся терминальная мощности в порту Поти, а также идет строительство нового порта Анаклия. Но главный вопрос Грузии — нехватка локомотивной тяги. Им необходимо дополнительно купить 45 единиц локомотивной тяги. Сейчас ведутся переговоры, чтобы эти локомотивы купить, в том числе, у Казахстана», — сказал Карабаев на обсуждении соглашения между правительствами Казахстана и Китая о международных автоперевозках в среду..

По его словам, самый большой проект, который будет завершен в 2024 году — это строительство железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс.

«Конкретные узкие места: в Азербайджане — недостаточно фитинговых платформ, они закупили 300 единиц, установили допкран и сейчас ведется строительство семи железнодорожных веток, а также прорабатывается закупка дополнительно семи единиц локомотивной тяги», — добавил Карабаев..

Устранение узких мест, согласно разработанной дорожной карте между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, позволит увеличить мощность маршрута с 6 до 10 млн тонн грузов, заключил Карабаев.

экономика