Грузия может купить локомотивы у Казахстана для расширения «узких мест» на ТМТМ

«Что касается Грузии, это упомянутое уже железнодорожная ветка (Баку-Тбилиси-Карс — КазТАГ). Кроме этого, дополнительно строятся терминальная мощности в порту Поти, а также идет строительство нового порта Анаклия. Но главный вопрос Грузии — нехватка локомотивной тяги. Им необходимо дополнительно купить 45 единиц локомотивной тяги. Сейчас ведутся переговоры, чтобы эти локомотивы купить, в том числе, у Казахстана», — сказал Карабаев на обсуждении соглашения между правительствами Казахстана и Китая о международных автоперевозках в среду..
По его словам, самый большой проект, который будет завершен в 2024 году — это строительство железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс.
«Конкретные узкие места: в Азербайджане — недостаточно фитинговых платформ, они закупили 300 единиц, установили допкран и сейчас ведется строительство семи железнодорожных веток, а также прорабатывается закупка дополнительно семи единиц локомотивной тяги», — добавил Карабаев..
Устранение узких мест, согласно разработанной дорожной карте между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, позволит увеличить мощность маршрута с 6 до 10 млн тонн грузов, заключил Карабаев.