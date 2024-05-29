Когда нельзя продавать зерно — нововведение для аграриев

«В этом году есть нововведение по ФГИС “Зерно” (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки — ред.). Без акта отбора проб, сформированного Азово-Черноморским филиалом “Центра оценки и качества зерна”, теперь сельхозтоваропроизводители не смогут действовать в части движения зерна (пшеницы)», — рассказал он.
Арзиев напомнил, что государственный мониторинг зерна является обязательной функцией, а декларирование урожая — требование таможенного регламента. Без этой процедуры аграрии не могут реализовать свою продукцию.
Также он призвал всех сельхозтоваропроизводителей подписывать соответствующие соглашения с центром.
«Кроме того, при проведении уборочной кампании и при формировании партий, аграриям необходимо подавать уведомление на официальную электронную почту учреждения и ждать сотрудников, которые выезжают и делают отборы для исследования свойств пшеницы», — сказал Арзиев.
По его словам, и в прошлом году, и в начале 2024-го были выявлены «нерадивые лаборатории», которые предлагают «услуги» по декларированию зерна, но при этом не были аккредитованы или же проводили исследование без государственного регламента, поэтому сотрудники Россельхознадзора имеют право отменять эти декларации.
Как сообщила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС «Зерно» (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки — ред.).
Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.
Власти Херсонской области заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.