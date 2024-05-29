Когда нельзя продавать зерно — нововведение для аграриев

По его словам, и в прошлом году, и в начале 2024-го были выявлены «нерадивые лаборатории», которые предлагают «услуги» по декларированию зерна, но при этом не были аккредитованы или же проводили исследование без государственного регламента, поэтому сотрудники Россельхознадзора имеют право отменять эти декларации.