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Кто может бесплатно пользоваться платными автодорогами в Казахстане

В «КазАвтоЖоле» рассказали, кто имеет право на бесплатное пользование платными автодорогами, передает Tengri Auto.

Источник: РИА "Новости"

От уплаты за пользование платными автомобильными дорогами освобождаются следующие категории транспортных средств:

Специальные автотранспортные средства, выполняющие служебные обязанности:

  • машины скорой помощи;
  • аварийно-спасательные службы;
  • правоохранительные органы;
  • органы транспортного контроля;
  • специальные государственные органы;
  • Вооруженные cилы Республики Казахстан и другие военные формирования;
  • национальный оператор, обслуживающий платные автомобильные дороги международного и республиканского значения;
  • концессионер, обслуживающий соответствующие платные дороги, согласно законодательству Республики Казахстан.

Автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в пригородных и междугородних сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающих к платным дорогам:

  • автобусы районов, прилегающих к платным дорогам, зарегистрированные в установленном порядке для перемещения в пределах одного района;
  • грузовые транспортные средства и колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, пересекающие водные преграды и железные дороги;
  • легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платным дорогам, зарегистрированные в установленном порядке для перемещения в пределах одного района;
  • легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Номерные знаки этих транспортных средств включаются в специальные группы в соответствии с указанными категориями. Их проезд по платным дорогам фиксируется камерами на контрольных арках, и плата за проезд не взимается.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, представители указанных категорий должны подать официальный запрос в «КазАвтоЖол», предоставив государственные номерные знаки своих транспортных средств и маршрутные листы рейсовых автобусов.

экономика