Кто может бесплатно пользоваться платными автодорогами в Казахстане

От уплаты за пользование платными автомобильными дорогами освобождаются следующие категории транспортных средств:
Специальные автотранспортные средства, выполняющие служебные обязанности:
- машины скорой помощи;
- аварийно-спасательные службы;
- правоохранительные органы;
- органы транспортного контроля;
- специальные государственные органы;
- Вооруженные cилы Республики Казахстан и другие военные формирования;
- национальный оператор, обслуживающий платные автомобильные дороги международного и республиканского значения;
- концессионер, обслуживающий соответствующие платные дороги, согласно законодательству Республики Казахстан.
Автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в пригородных и междугородних сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающих к платным дорогам:
- автобусы районов, прилегающих к платным дорогам, зарегистрированные в установленном порядке для перемещения в пределах одного района;
- грузовые транспортные средства и колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, пересекающие водные преграды и железные дороги;
- легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платным дорогам, зарегистрированные в установленном порядке для перемещения в пределах одного района;
- легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.
Номерные знаки этих транспортных средств включаются в специальные группы в соответствии с указанными категориями. Их проезд по платным дорогам фиксируется камерами на контрольных арках, и плата за проезд не взимается.
Чтобы получить право на бесплатный проезд, представители указанных категорий должны подать официальный запрос в «КазАвтоЖол», предоставив государственные номерные знаки своих транспортных средств и маршрутные листы рейсовых автобусов.