Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС

СКАДОВСК, 29 мая — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие шлюзов на плотине ДнепроГЭС в подконтрольном киевскому режиму Запорожье не приведет к наполнению Северо-Крымского канала и не несет угрозы подтопления населенных пунктов левобережья Херсонщины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области Алексей Гнездилов.

Источник: РИА "Новости"

«Среднегодовой сток Днепра составляет порядка 57 миллиардов кубометров, плюс минус один миллиард “кубов”. Из них порядка 80% стоков приходится на март, апрель и май. Сбросы со шлюзов, произошедшие на ДнепроГЭС, кратно меньше объема Каховского водохранилища. Поэтому данные сбросы на данный момент, к сожалению, не могут являться источником наполнения Северо-Крымского канала», — сказал специалист.

Гнездилов уточнил, что емкость Каховского водохранилища, откуда берет свое начало Северо-Крымский канал (СКК), составляет более 18 миллиардов кубометров. По словам начальника управления, на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки «ноль» не хватает трех метров, а для нормальной работы — порядка семи метров. Сбросы с ДнепроГЭС не смогут покрыть этот уровень.

Гнездилов подчеркнул, что СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.

Что касается угрозы подтопления населенных пунктов региона, то такой сценарий скорее возможен при разрушении плотины ДнепроГЭС, а не при контролируемых сбросах воды.

«В зоне подтопления, возможно, будут находиться населенные пункты, находящиеся ниже Каховской ГЭС, то есть в основном это те острова, на которые пытался высаживаться враг. Но эти подтопления вероятны не при открытии шлюзов, а при разрушении плотины, если мы рассматриваем критичные варианты. А открытие шлюзов — это естественный процесс», — пояснил Гнездилов.

Он уточнил, что сейчас Каховское водохранилище — это, по сути, открытая пойма, через которую проходит весь объем воды. При этом само водохранилище имеет форум чаши.

«Возможно, какой-то полезный объем водохранилища после этих сбросов останется, но говорить о серьезной угрозе затопления вряд ли приходится», — заключил директор Бассейнового управления.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая сообщил о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и вода движется в сторону Херсонской области.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Илья Ефимов заверил, что подтопление населенных пунктов Херсонской области в этой ситуации не угрожает, поскольку скорость потока уменьшится, пока вода дойдет до разрушенной плотины Каховской ГЭС.