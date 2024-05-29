Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС

«В зоне подтопления, возможно, будут находиться населенные пункты, находящиеся ниже Каховской ГЭС, то есть в основном это те острова, на которые пытался высаживаться враг. Но эти подтопления вероятны не при открытии шлюзов, а при разрушении плотины, если мы рассматриваем критичные варианты. А открытие шлюзов — это естественный процесс», — пояснил Гнездилов.