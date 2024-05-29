Что будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭС

«Среднегодовой сток Днепра составляет порядка 57 миллиардов кубометров, плюс минус один миллиард “кубов”. Из них порядка 80% стоков приходится на март, апрель и май. Сбросы со шлюзов, произошедшие на ДнепроГЭС, кратно меньше объема Каховского водохранилища. Поэтому данные сбросы на данный момент, к сожалению, не могут являться источником наполнения Северо-Крымского канала», — сказал специалист.
Гнездилов уточнил, что емкость Каховского водохранилища, откуда берет свое начало Северо-Крымский канал (СКК), составляет более 18 миллиардов кубометров. По словам начальника управления, на данный момент для наполнения Северо-Крымского канала до отметки «ноль» не хватает трех метров, а для нормальной работы — порядка семи метров. Сбросы с ДнепроГЭС не смогут покрыть этот уровень.
Гнездилов подчеркнул, что СКК сможет полноценно заработать после восстановления Каховской ГЭС и наполнения Каховского водохранилища.
Что касается угрозы подтопления населенных пунктов региона, то такой сценарий скорее возможен при разрушении плотины ДнепроГЭС, а не при контролируемых сбросах воды.
«В зоне подтопления, возможно, будут находиться населенные пункты, находящиеся ниже Каховской ГЭС, то есть в основном это те острова, на которые пытался высаживаться враг. Но эти подтопления вероятны не при открытии шлюзов, а при разрушении плотины, если мы рассматриваем критичные варианты. А открытие шлюзов — это естественный процесс», — пояснил Гнездилов.
Он уточнил, что сейчас Каховское водохранилище — это, по сути, открытая пойма, через которую проходит весь объем воды. При этом само водохранилище имеет форум чаши.
«Возможно, какой-то полезный объем водохранилища после этих сбросов останется, но говорить о серьезной угрозе затопления вряд ли приходится», — заключил директор Бассейнового управления.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая сообщил о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и вода движется в сторону Херсонской области.
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Илья Ефимов заверил, что подтопление населенных пунктов Херсонской области в этой ситуации не угрожает, поскольку скорость потока уменьшится, пока вода дойдет до разрушенной плотины Каховской ГЭС.