Долгострой «Янинский каскад-5» ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Янинский каскад-5» в Ленинградской области. Завершение строительства было возможно благодаря инвестициям, сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.
В рамках соглашения, подписанного на международном экономическом форуме, проект был профинансирован группой «А101». Зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил быстрые темпы выполнения работ и благодарил строителей за сотрудничество. Дом подключен к коммунальным сетям, отделочные работы завершены, и вскоре 250 граждан получат ключи от своих квартир.
Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области является заказчиком работ, а фирма «Полимер» — генподрядчиком. Строительство возобновили в осень 2023 года после банкротства первоначального застройщика компании «А-лекс».
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.