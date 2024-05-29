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Долгострой «Янинский каскад-5» ввели в эксплуатацию

Строительство возобновили в осень 2023 года после банкротства первоначального застройщика компании «А-лекс».

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Янинский каскад-5» в Ленинградской области. Завершение строительства было возможно благодаря инвестициям, сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

В рамках соглашения, подписанного на международном экономическом форуме, проект был профинансирован группой «А101». Зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил быстрые темпы выполнения работ и благодарил строителей за сотрудничество. Дом подключен к коммунальным сетям, отделочные работы завершены, и вскоре 250 граждан получат ключи от своих квартир.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области является заказчиком работ, а фирма «Полимер» — генподрядчиком. Строительство возобновили в осень 2023 года после банкротства первоначального застройщика компании «А-лекс».

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.

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