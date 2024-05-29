Долгострой «Янинский каскад-5» ввели в эксплуатацию

В рамках соглашения, подписанного на международном экономическом форуме, проект был профинансирован группой «А101». Зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил быстрые темпы выполнения работ и благодарил строителей за сотрудничество. Дом подключен к коммунальным сетям, отделочные работы завершены, и вскоре 250 граждан получат ключи от своих квартир.