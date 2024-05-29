В Ростове СДЭК начал частично работать после технического сбоя 26 мая

Пользователи заметили сбои в приложении СДЭК еще 26 мая. В тот день они не смогли забрать свои посылки, потому что ни приложение, ни сайт не открывались. По всей стране люди не смогли получить или отправить посылки, документы, справки, а кто-то и жизненно важные лекарства.