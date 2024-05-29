Новые дома, школы и детсады: старейший район Костаная снесут и отстроят заново

Отдельно стоит вопрос по Наримановскому рынку. В 90-е он стал самым крупным вещевым рынком города. Почти ЦУМ по меркам тех лет. Хотя в 1950 году его открывали как колхозный. В советское время власти боролись с торговцами вещами на Наримановке, но безуспешно. Сегодня, говорят предприниматели, их осталось около 300. Хотя еще лет 10 назад было в четыре раза больше. Сокращается и количество покупателей. Корреспондент Zakon.kz, побывав на месте, убедилась в этом. Почти все бутики закрыты, парковки уже давно полупустые.