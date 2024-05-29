Новые дома, школы и детсады: старейший район Костаная снесут и отстроят заново

Дому Дании Абдрахмановой уже больше 100 лет. Еще ее дед возвел его в 1921 году на нынешней улице Фролова. Да, его ремонтировали, расширяли под нужды новых поколений. Но основа осталась дедовской. Теперь здание в районе Наримановки попадает под снос в рамках реновации. На этом месте в ближайшие два года планируют начать строительство школы на 1200 мест. Ее возведение потребует также сноса популярного когда-то Наримановского рынка, а еще 38 частных домов и бизнес-объектов, включая довольно крупный торговый дом.
Уже не слобода
В районе Наримановки, который изначально называли Татарской слободой, много семейных домов, где люди живут поколениями с самого основания города. Например, дочери Вадима Бурлакова станут уже пятым поколением, которое могло бы вырасти в родительском доме. Шанс на это у них есть, но не гарантирован.
Власти вышли к жителям Наримановки с проектом детальной планировки (ПДП), который не предусматривает сохранение старого жилого фонда. ПДП, что представили жителям, включает в себя еще и территорию Триатлон-парка, а также несколько подтопленных этой весной улиц.
Новый микрорайон, по расчетам архитекторов, должен будет вместить 16 тысяч человек против нынешних 4,5 тыс. жителей. Между тем многие наримановцы против сноса их жилья.
Люди в рамках публичных слушаний предлагали отремонтировать фасады, установить за собственный счет одинаковые заборы, чтобы повысить эстетику городских улиц. Но вопрос со строительством подстанции и школы уже фактически решен. В рамках ПДП на территории Наримановки предлагают возвести, помимо нескольких десятков многоэтажек, два детских сада и две школы, плюс расширить улицы, а также продлить некоторые из них.
Но на реализацию львиной части проектов денег в бюджете нет. Равно как и на ремонт изношенных коммуникаций.
«В первую очередь мы планируем начать выкуп земельных участков под строительство школы и подстанции. В общей сложности речь идет о 52 земельных участках. Саму процедуру оценки и последующего выкупа планируем запустить уже в 2024—2025 годах. Нам здесь очень нужна школа, а новая подстанция даст возможность решить вопрос дефицита мощностей в этом районе».
В Казахстане действуют правила выкупа земельных участков для госнужд. В городах практика сложилась, особенно в рамках обновления жилого фонда. Это всегда оценка имущества, попытка властей договориться. Нередко горожане оказываются недовольны результатами оценки и через суд доказывают свое право.
В очереди
Как показывает практика разработки ПДП в Костанае, многое зависит от частных инвесторов, которые вынуждены договариваться с жителями и выкупать у них жилье. Разработанные в 2023 году три ПДП центральных районов города не привели к началу масштабной стройки. Часть владельцев жилья, которое не подлежит изъятию для госнужд, просто отказались продавать свои дома.
Более того, застройщики вынуждены судиться с владельцами индивидуального жилья, которые подают иски, пытаясь остановить реновацию. Пока все возведенные дома, в том числе в рамках точечной застройки, вводят в эксплуатацию. Однако власти города все настойчивее начинают требовать со строительных компаний соблюдения норм по числу парковочных мест. Не все соблюдают эти требования, отсюда у застройщиков и сложности с вводом жилья в эксплуатацию.
Вещевой или колхозный
Отдельно стоит вопрос по Наримановскому рынку. В 90-е он стал самым крупным вещевым рынком города. Почти ЦУМ по меркам тех лет. Хотя в 1950 году его открывали как колхозный. В советское время власти боролись с торговцами вещами на Наримановке, но безуспешно. Сегодня, говорят предприниматели, их осталось около 300. Хотя еще лет 10 назад было в четыре раза больше. Сокращается и количество покупателей. Корреспондент Zakon.kz, побывав на месте, убедилась в этом. Почти все бутики закрыты, парковки уже давно полупустые.
Торговцы с Наримановки частично уже переехали в расположенные поблизости торговые дома, либо на другие рынки Костаная. Хотя сами признаются, что после событий последних месяцев стали больше задумываться об аренде торговых площадей именно в зданиях торговых домов.
Способствовали этому и новости об обязательной модернизации всех рынков. В акимате Костаная уже заявили том, что даже Центральный рынок изменится. На его территории юридически существует несколько базаров.
Теперь стало известно, что один из рынков стоит на земле, которая по генплану должна быть дорогой или пешеходной зоной. Бизнесмену, который изучал возможность возведения здания на этом участке, в ближайшее время направят уведомление о начале процедуры изъятия. Этот рынок появился здесь в 90-х и прошел эволюцию от торговли с картонок до одинаковых теплых бутиков с видеонаблюдением и соблюдением противопожарных разрывов.
О серьезности намерений властей менять город говорит тот факт, что этой весной демонтировали торговые прилавки по улице Победы, освободив тротуар. Просили об этом горожане не один год и не одного акима. Теперь на месте прилавков под навесами начали монтаж бутиков.
Это не первый случай сноса рынков или незаконно возведенных торговых объектов. В Алматы на территории рынков в результате проверок нашли 350 тыс. квадратных метров незаконно возведенных торговых мест.