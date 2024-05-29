НДФЛ и другие налоги: сколько теперь придётся платить омичам

Вчера, 28 мая, федеральный Минфин подготовил пакет поправок, которые затронут налоговую систему. Чиновники предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, повысить налог на бизнес и сделать ряд других важных изменений. Разберёмся с ними подробнее.
НДФЛ
Прогрессивная шкала предполагает, что чем больше зарабатывает человек — тем более высокой будет ставка. Минфин предлагает следующую линейку налогов в зависимости от дохода:
до 200 тысяч рублей в месяц — 13% (столько сейчас платят все россияне) от 200 до 416 тысяч в месяц — 15% от 416 тысяч до 1,67 миллиона в месяц — 18% От 1,67 до 4,17 миллиона в месяц — 20% более 4,17 миллиона в месяц — 22%
Предполагается, что повышение налога затронет примерно 3% трудоспособного населения — остальные, вероятно, получают меньше или являются участниками спецоперации (для них налог повышать не будут).
Важное уточнение — начислять повышенный налог будут только на ту сумму, которая превосходит минимум. То есть если вы, например, получаете 210 тысяч в месяц, то с 200 тысяч заплатите 13%, а с 10 тысяч — 15%.
Для бизнеса
Минфин предлагает повысить налог на прибыль с действующих 20 до 25%. Взамен обещают с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов.
У бизнеса при этом останется возможность применять инвестиционный налоговый вычет и режим региональных инвестпроектов — эти опции предлагают продлить. Параллельно будет идти увеличение порога для применения упрощённой схемы налогообложения — Минфин предлагает делать эти изменения поэтапно, чтобы позволить бизнесам плавно влиться в существующую систему.
Кроме того, бизнесу предлагают амнистию — тех, кто в 2022—2024 годах дробил бизнес для ухода от налогов, однако сейчас откажется от такой практики, не будут преследовать.
Налоговые вычеты
Параллельно для россиян, находящихся в сложном жизненном положении, введут новый налоговый вычет. Возврат НДФЛ в размере 7% получат семьи, среднедушевой доход в которых меньше полутора прожиточных минимумов.
Кроме того, налоговые вычеты могут получить люди, успешно сдающие нормативы ГТО и проходящие ежегодную диспансеризацию.
Ожидается, что «налоговый» пакет поправок Минфина Госдума успеет рассмотреть ещё до ухода на летние каникулы.