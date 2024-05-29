НДФЛ и другие налоги: сколько теперь придётся платить омичам

до 200 тысяч рублей в месяц — 13% (столько сейчас платят все россияне) от 200 до 416 тысяч в месяц — 15% от 416 тысяч до 1,67 миллиона в месяц — 18% От 1,67 до 4,17 миллиона в месяц — 20% более 4,17 миллиона в месяц — 22%