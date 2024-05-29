В Казахстане подешевели овощи

По итогам апреля текущего года свежие овощи в Казахстане подешевели на 3,3% за месяц и на 4,9% за год.
Сильнее всего рост цен в месячной динамике ощутили жители Улытауской (на 2,3%), Атырауской и Западно-Казахстанской (на 2,1% в каждом из регионов) областей. Цены выросли также в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Жетысуской областях. В остальных регионах было отмечено удешевление овощей в диапазоне от 0,3% до 7,6%.
В годовой динамике рост цен был отмечен в 6 из 20 регионов страны. Наибольшее удорожание овощей наблюдалось в Шымкенте (на 16,9%), а также в Улытауской (на 8,8%) и Западно-Казахстанской (на 8,3%) областях. В Акмолинской области цены остались на уровне прошлого года, в остальных регионах было зафиксировано удешевление — от 2,7% до 14,5%.
Среди овощей белокочанная капуста подорожала на 25,3% за год, до 158 тг за кг, морковь — на 20,2%, до 183 тг за кг, свёкла — на 2,2%, до 271 тг за кг. Такие овощи, как картофель, репчатый лук, огурцы и помидоры, напротив, подешевели.
По итогам января-марта 2024 года среди ввозимых в страну овощей заметно вырос импорт белокочанной капусты (в 2,4 раза, до 35,3 тыс. тонн), столовой моркови (в 2,1 раза, до 9,4 тыс. тонн), чеснока (на 51,7%, до 2 тыс. тонн), огурцов (на 47,5%, до 7,4 тыс. тонн), баклажанов (на 26,1%, до 1,6 тыс. тонн), репчатого лука (на 22,5%, до 95,1 тонны), помидоров (на 19,2%, до 18 тыс. тонн).
При этом уменьшился импорт картофеля (на 67,3%, до 1,2 тыс. тонн), столовой свёклы (на 51,2%, до 938,2 тонны), бахчевых культур (на 23,1%, до 710,1 тонны), перцев (на 2,3%, до 5,7 тыс. тонн).
В то же время рост экспорта из РК был отмечен по таким овощам, как столовая свёкла (в 16,8 раза, до 167,2 тонны), баклажаны (в 9 раз, до 47,4 тонны), белокочанная капуста (в 8,4 раза, до 4,3 тыс. тонн), картофель (в 2,5 раза, до 213,4 тыс. тонн,) репчатый лук (в 2,4 раза, до 133,5 тыс. тонн), морковь (на 70%, до 2,1 тыс. тонн), помидоры (на 22,1%, до 3,5 тыс. тонн) и огурцы (на 8,3%, до 994,6 тонны).
Экспорт перца и чеснока, напротив, сократился: перца — до 68,5 тонны, против 496,4 тонны годом ранее, а чеснока — до 3,6 тонны, против 431 тонны годом ранее.
Экспорт бахчевых культур составил 10,7 тонн.
Отметим: за три месяца текущего года импорт некоторых из основных видов овощей в разы превысил экспорт. Так, например, импорт чеснока превысил экспорт в 537,5 раза, перцев — в 83,2 раза, бахчевых культур — в 66,3 раза, баклажанов — в 33,5 раза, белокочанной капусты — в 8,2 раза, огурцов — в 7,4 раза, свёклы — в 5,6 раза, помидоров — в 5,1 раза, моркови — в 4,4 раза. В то же время экспорт превысил импорт по картофелю и репчатому луку: 213,4 тыс. тонн, против 1,2 тыс. тонн, и 133,5 тыс. тонн, против 95,1 тонны, соответственно.