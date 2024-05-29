В Казахстане подешевели овощи

В то же время рост экспорта из РК был отмечен по таким овощам, как столовая свёкла (в 16,8 раза, до 167,2 тонны), баклажаны (в 9 раз, до 47,4 тонны), белокочанная капуста (в 8,4 раза, до 4,3 тыс. тонн), картофель (в 2,5 раза, до 213,4 тыс. тонн,) репчатый лук (в 2,4 раза, до 133,5 тыс. тонн), морковь (на 70%, до 2,1 тыс. тонн), помидоры (на 22,1%, до 3,5 тыс. тонн) и огурцы (на 8,3%, до 994,6 тонны).