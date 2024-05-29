Более тысячи частных домов снесут в Новосибирске в рамках КРТ

Напомним, вопрос об индивидуальных жилых домах, которые могут попасть в зону КРТ, задал читатель «Прецедента» в нашем телеграм-канале. Мы сделали соответствующий запрос в пресс-центр мэрии и сегодня получили ответ от департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Как следует из документа, в ближайшее время с большой долей вероятности местожительство придется сменить владельцам 60 индивидуальных жилых домов, расположенных на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. На эту территорию площадью 6,8 га уже объявлен аукцион.
Также готовиться к переезду нужно жителям частного сектора в Октябрьском и Калининском районах.
— В июне — июле 2024 года будут организованы торги в отношении двух территорий общей площадью 22,5 га с расселением 350 индивидуальных жилых домов и двух аварийных домов (территория в границах ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. III Интернационала в Октябрьском районе и территория по ул. Игарской в Калининском районе), — сообщают в мэрии.
На улице Бурденко частных домов нет. Зато есть несколько исторических зданий, построенных в 40−50 гг ХХ века. Не так давно часть из них капитально отремонтировали.
В пресс-службе муниципалитета добавили, что сейчас ведется работа в отношении еще 39 территорий, подлежащих комплексному развитию общей площадью более 400 га. В частности, заключены 10 договоров с расселением 16 индивидуальных и 47 аварийных домов.
Осуществляются анализ еще 24 территорий общей площадью более 300 га для оценки возможности их комплексного развития.
Ранее «Прецедент» писал: депутаты пересмотрели бюджет Новосибирска — доходы увеличились за счет трансфертов.
Екатерина СОСНИНА.