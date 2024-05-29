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Более тысячи частных домов снесут в Новосибирске в рамках КРТ

В мэрии рассказали, сколько частных домов и на каких улицах могут быть снесены в рамках проектов комплексного развития территорий в ближайшие годы.

Источник: Прецедент

Напомним, вопрос об индивидуальных жилых домах, которые могут попасть в зону КРТ, задал читатель «Прецедента» в нашем телеграм-канале. Мы сделали соответствующий запрос в пресс-центр мэрии и сегодня получили ответ от департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Как следует из документа, в ближайшее время с большой долей вероятности местожительство придется сменить владельцам 60 индивидуальных жилых домов, расположенных на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. На эту территорию площадью 6,8 га уже объявлен аукцион.

Также готовиться к переезду нужно жителям частного сектора в Октябрьском и Калининском районах.

— В июне — июле 2024 года будут организованы торги в отношении двух территорий общей площадью 22,5 га с расселением 350 индивидуальных жилых домов и двух аварийных домов (территория в границах ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. III Интернационала в Октябрьском районе и территория по ул. Игарской в Калининском районе), — сообщают в мэрии.

Кроме того, подготовлены проекты решений о комплексном развитии двух территорий общей площадью 50,5 га, с расселением 340 индивидуальных жилых домов и 38 ветхих и аварийных домов (территория в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления ул. Доватора в Октябрьском районе и территория, расположенная по ул. Бурденко в Кировском районе).

На улице Бурденко частных домов нет. Зато есть несколько исторических зданий, построенных в 40−50 гг ХХ века. Не так давно часть из них капитально отремонтировали.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что сейчас ведется работа в отношении еще 39 территорий, подлежащих комплексному развитию общей площадью более 400 га. В частности, заключены 10 договоров с расселением 16 индивидуальных и 47 аварийных домов.

Осуществляются анализ еще 24 территорий общей площадью более 300 га для оценки возможности их комплексного развития.

Ранее «Прецедент» писал: депутаты пересмотрели бюджет Новосибирска — доходы увеличились за счет трансфертов.

Екатерина СОСНИНА.

строительство