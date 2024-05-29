Более тысячи частных домов снесут в Новосибирске в рамках КРТ

— В июне — июле 2024 года будут организованы торги в отношении двух территорий общей площадью 22,5 га с расселением 350 индивидуальных жилых домов и двух аварийных домов (территория в границах ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. III Интернационала в Октябрьском районе и территория по ул. Игарской в Калининском районе), — сообщают в мэрии.