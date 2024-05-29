Парламент принял закон, регулирующий выдачу кредитов казахстанцам

Они связаны с исключением финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета и переходом на финансирование из бюджета Национального Банка Республики Казахстан, расширением перечня лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании — филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, банки Международного финансового центра «Астана» и учетом стажа работы на руководящих должностях Национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства при согласовании кандидата на руководящую должность в финансовую организацию.