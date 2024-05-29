Дмитрий Демешин предложил запустить производство автобусов в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о приоритетности решения транспортных вопросов населения, сообщает пресс-служба правительства края.
Сегодня на арене «Ерофей» в Хабаровске он осмотрел партию из 48 новых автобусов на газомоторном топливе. Эти экологичные автобусы начнут обслуживать пригороды Хабаровска и района с 1 июня.
Глава региона высоко оценил автобусы марки «Волгабас» средней и большой вместимости, их оснащение, комфорт и безопасность. В автобусах установлены системы видеонаблюдения, отопления и кондиционирования, они полностью приспособлены для маломобильных пассажиров и детских колясок. Традиционно новые автобусы окрашены в яркий оранжевый цвет.
«Большое количество нареканий у наших жителей вызывает нехватка пригородных маршрутов. Правительство края вместе с администрациями Хабаровска и Хабаровского района проанализировали запросы людей. В ближайшие выходные автобусы должны выйти в рейсы и закрыть наиболее проблемные участки», — сообщил Дмитрий Демешин в ходе осмотра.
Партия новых автобусов профинансирована из федерального бюджета по специальным казначейским кредитам. Демешин поручил Ирине Горбачевой пересмотреть экономику проекта для более эффективного использования средств.
Глава региона считает, что снизить стоимость автобусов можно, запустив их производство в Хабаровске. На площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» планируется создать серийное производство автобусов. В дальнейшем откроются сервисные центры. Проект уже реализуется в рамках Дальневосточного автокластера.
Не менее актуальной остается проблема кадрового дефицита. Губернатор поручил профильным ведомствам решить этот вопрос совместно с перевозчиками, уделяя особое внимание зарплатам водителей и слесарей.
«Особое внимание уделить размеру зарплат людей рабочих профессий: водителей и слесарей», — дал указание врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.