В Хабаровском крае в 2024 году увеличат объемы вылова лосося

По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в целом в 2024 году в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется добыть 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, кижуча, нерки. Самый большой объем придется на Камчатку, где добудут 167 тысяч тонн. На Сахалине выловят 90 тысяч тонн, а в Приморье, на Чукотке и в Магаданской области — порядка 11 тысяч тонн.