В Хабаровском крае в 2024 году увеличат объемы вылова лосося

Рыбаки и предприятия в Хабаровском крае смогут добыть более 51 тысячи тонн лосося в этом году, что более чем в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона Никита Король, со ссылкой на ТАСС (16+) передает ИА AmurMedia.
«По прогнозам отраслевой науки, вылов тихоокеанских лососей для осуществления промышленного рыболовства, традиционного рыболовства и организации любительского рыболовства в этом году в Хабаровском крае должен составить более 51,5 тыс. тонн», — сказал Король.
В 2023 году вылов ожидался в объеме свыше 33 тысячи тонн, однако освоено во время лососевой путины было более 29 тысяч тонн, уточнил собеседник агентства.
Традиционно рыбопромысловый сезон в крае начинается в конце мая на побережье Татарского пролива и продолжается до середины октября в бассейне реки Амур и на охотоморском побережье.
По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в целом в 2024 году в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется добыть 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, кижуча, нерки. Самый большой объем придется на Камчатку, где добудут 167 тысяч тонн. На Сахалине выловят 90 тысяч тонн, а в Приморье, на Чукотке и в Магаданской области — порядка 11 тысяч тонн.