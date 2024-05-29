В Сочи к началу сезона открылись восемь новых отелей

Во многих санаториях и гостиницах проведена масштабная реновация номерного фонда и медицинских корпусов, обновлено оборудование. Все сочинские средства размещения предоставляют возможности для активного семейного отдыха: подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, анимационные программы для детей и взрослых.
Всего в городе-курорте работают более 2,3 тыс. объектов размещения разного класса на 88 тыс. номеров. Это 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, 5 детских оздоровительных лагерей, более 2,1 тыс. малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения.
С начала этого года Сочи уже принял более 2,4 млн. гостей. На летний сезон забронировано более 65% номеров в гостиницах и санаториях. В период с мая по сентябрь город-курорт ожидает на отдых более 4,6 млн. туристов.