В Краснодаре изменят тарифы на 87 муниципальных парковках

«Это говорит о том, что необходимо проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей. Благодаря этому мы также сможем пополнять наш дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог столицы Кубани», — сказал глава Краснодара Владимир Архипов о повышении стоимости.