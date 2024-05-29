В Краснодаре изменят тарифы на 87 муниципальных парковках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Стоимость изменится на сумму от 10 до 30 рублей за час.
В настоящее время плата в зависимости от тарифной зоны за час стоянки составляет от 30 до 100 рублей. Заполняемость стоянок составляет больше 85%.
«Это говорит о том, что необходимо проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости автомобилей. Благодаря этому мы также сможем пополнять наш дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог столицы Кубани», — сказал глава Краснодара Владимир Архипов о повышении стоимости.
Использование водителями парковок в Краснодаре мониторят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства с Центром мониторинга дорожного движения и транспорта. На стоянках рекомендуют придерживаться тарифной политики для поддержания заполняемости на уровне от 70% до 85%.