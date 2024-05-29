Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей

По его словам, уже выполнены все демонтажные работы в рамках первой очереди ремонта. На данный момент подготавливается мостовое полотно. В дальнейшем заменят плиту пролетного строения, барьерное и перильное ограждения, нанесут новое асфальтобетонное покрытие.
На время ремонта движение автотранспорта организовано по второй половине моста по временной схеме.
«На сегодня сбросили поток на левую часть моста. После ремонта первого направления перенесем на правую часть моста. С левой стороны будем продолжать работы».
По информации республиканской Службы автомобильных дорог, государственный контракт на ремонтно-восстановительные работы заключен в 2024 году. Сдать объект должны до 1 ноября 2024 года. Стоимость контракта составляет 81,1 млн рублей.
Кроме того, ведутся работы по ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. Сумма контракта — почти 68 млн рублей.
Всего на национальный проект «Безопасные качественные дороги» на 2024 год в Крыму выделено около 6 миллиардов рублей. К реализации запланировано 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.
В Службе автодорог Крыма уточняют, что будут отремонтированы и реконструированы мостовые сооружения на автодорогах Гвардейское-Красное, Саки-Орловка, Таврида-Железнодорожное, Красногвардейское-Нижнегорский, несколько мостовых сооружений и путепроводов на дороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск и Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью.
В середине мая Служба автодорог Крыма сообщила, что совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты.