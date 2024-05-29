Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей

Всего на национальный проект «Безопасные качественные дороги» на 2024 год в Крыму выделено около 6 миллиардов рублей. К реализации запланировано 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений.