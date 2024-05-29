На проспекте Мира в Калининграде начали ремонт довоенного дома с колоннами. Общая площадь строения — более двух тысяч квадратных метров.
Здание располагается на проспекте Мира, 33. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты устанавливают строительные леса и начали сбивать отделку со стен дома.
Фасад отремонтирует ООО «Ланд-Контур». В декабре с компанией заключили договор на 20,3 миллиона рублей.
Дом построили в Кёнигсберге в первой половине XX века. В конце 1940-х его реконструировали под сталинский ампир. Здание украшают колонны и небольшие обелиски, на основном фасаде располагаются пилястры, сандрики, карнизы и прочие атрибуты неоклассического убранства. В советские времена на первом этаже располагался фирменный магазин «Рыба», затем «Дары моря».
С 2017 года на проспекте Мира отремонтировали более десяти исторических строений. Среди них дом на пересечении проспекта c Комсомольской, здание «калининградской Бастилии» и другие.